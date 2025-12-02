В прошлом месяце в войне между Украиной и Россией погибли 27 тысяч человек.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании с министрами.

"В прошлом месяце 27 тысяч молодых людей умерли, в основном молодые люди, в основном солдаты, несмотря на то что некоторые ракеты были сбиты над Киевом и другими местами. Но подумайте об этом, в основном молодые люди, 27 тысяч человек умерли между Россией и Украиной в прошлом месяце. Какой позор", – сказал президент США.

Ранее Трамп заявил, что в октябре на войне в Украине погибли 25 000 солдат. Также президент США называл войну в Украине "кровавой бойней".

В то же время Трамп считает, что от российских ударов по тыловым районам Украины гибнут в основном военные.

Война в Украине идет 1378-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 2 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты украинского военного телеграм-канала Deep State, армия РФ продвинулась на подступах у Гуляйполя в Запорожской области. Также на восточной окраине города расширилась серая зона. Кроме того, Deep State зафиксировал продвижение российских войск к востоку от Мирнограда в Донецкой области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.