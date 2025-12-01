Анализируем итоги 1377-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась на подступах у Гуляйполя, а на восточной окраине поселка расширилась серая зона, свидетельствует карта Deep State.

О том, что уже в самом городе завязались бои, стало известно еще в минувшую пятницу. После этого ВСУ заявили о стабилизации ситуации вокруг этого укрепрайона ВСУ в Запорожской области.

При этом факт стабилизации Силы обороны юга сопроводили видео, которое военные паблики идентифицировали как ролик, снятый еще летом в Курской области.

На карте - динамика продвижения РФ под Гуляйполем в ноябре.

На выходных Deep State зафиксировал продвижение российских войск к востоку от Мирнограда.

Мирноград уже фактически оказался в окружении, и отход украинских подразделений возможен только с боем, заявил украинский военный эксперт Константин Машовец.

Он пишет, что оборона всей Покровско-Мирноградской агломерации становится все более "призрачной", поскольку идет дальнейшее продвижение российских сил на Покровском направлении.

В Мирнограде, по данным Машовца, российские войска заняли юго-восточную часть города до улицы Сретенской и одновременно вклинились в северные кварталы, продвигаясь от Новоэкономического. Россияне вышли к Т-образному перекрестку южнее Родинского и пытаются закрепиться там.

Это фактически создает окружение для украинских подразделений, которые продолжают оборону. По словам эксперта, отход из города теперь возможен только с боем через боевые порядки противника южнее Красного Лимана.

В Покровске российские силы сохраняют давление в центральных, южных и северных кварталах. Продолжаются бои в промзоне и в направлении Гришино, где небольшие штурмовые группы РФ пытаются продвинуться через межпозиционное пространство. Отмечаются попытки пройти от Молодецкого и Котлино в направлении Сергеевки и дороги на Павлоград: больших успехов, пишет Машовец, нет, но отдельные российские группы уже подходят к Удачному и Сергеевке. Украинские силы удерживают Ровное, Светлое и участок улицы Свободы на северо-западе Покровска, однако давление на этот фрагмент растет.

На участке Родинское – Гришино зафиксировано продвижение российских групп на нескольких направлениях. Россияне вышли западнее перекрестка дороги на Гришино, а отдельные подразделения закрепились на юго-восточной окраине самого Гришино. Южнее Родинского украинские силы пока не смогли остановить продвижение РФ, что увеличивает глубину охвата покровского узла и ухудшает положение обороны в Мирнограде.

Дополнительным фактором риска остается российский плацдарм западнее реки Казенный Торец. Украинским войскам ликвидировать его не удалось, что позволяет армии РФ удерживать фланг охвата и продолжать движение в сторону Новогригорьевки, Райского и Новониколаевки. Этот плацдарм делает всю линию обороны более уязвимой, особенно на фоне постоянного переброса российских пехотных групп.

Машовец отмечает, что несмотря на серьезные потери, российские силы продолжают атаковать и усиливать свои передовые группы, сохраняя численное преимущество штурмовой пехоты. Продвижение на нескольких участках одновременно, удержание плацдарма за рекой и вклинивание в оба города делают дальнейшую оборону крайне сложной. По его словам, оба города, вероятно, придется оставить, если украинское командование не задействует другое, заранее подготовленное решение.

Ниже приводим динамику продвижения РФ под Покровском за ноябрь.

Сегодня минобороны РФ заяаило о захвате села Клиновое, что западнее Часова Яра.

По карте Deep State это населенный пункт находится в семи километрах от линии фронта и на таком же расстоянии от города Дружковки.

Других свидетельств потери Клинового - и прорыва россиян на Дружковском направлении - нет. Но потенциально это опасный маневр не только для Дружковки, но и с точки зрения обхода Константиновки по северному флангу.

Если смотреть в целом на динамику боевых действий, то она существенно ускорилась. В ноябре армия РФ захватила почти вдвое больше территории Украины, чем в сентябре - 505 кв. км, сообщает Deep State.

Наибольшее продвижение у РФ в районе Гуляйполя — 40% всех продвижений, хотя на отрезок от Гуляйполя до Орехово приходится только 16% штурмовых действий.

На участок Покровска-Мирнограда приходится 32.5% всех атак, но захвачено было только 11% от общего продвижения (56.5 кв. км).

За ноябрь россияне совершили 5990 штурмовых действий — больше за год было только в прошлом декабре. То есть россияне существенно активизировались.

Удары по Киеву, Днепру, танкерам и Новороссийску

В ночь на субботу россияне нанесли комбинированный удар по Киеву и области. Целью стала энергетика, в ряде районов столицы до сих пор длительные отключения света.

Также пострадали жилые районы (особенно, Харьковского шоссе и Петропавловской Борщаговки).

Сегодня россияне нанесли ракетный удар по Днепру - погибли четыре человека, пострадали более 40. Под обстрел баллистики попало предприятие, офисы и склады (как заявляется, гуманитарных организаций).

Украина на выходных нанесла чувствительные удары по российскому нефтяному экспорту.

Во-первых, в Черном море, близ берегов Турции были атакованы два танкера "теневого флота" РФ. Они шли в Новороссийск.

Украинские СМИ, со ссылкой на источники, сообщили, что эти удары наносились СБУ.

Также произошел взрыв на турецком танкере у берегов Африки. Танкер ранее заходил в российские порты.

Во-вторых, морские дроны в Новороссийске взорвали причал казахского консорциума КТК, который был одной из важных артерий по отгрузке казахской нефти на экспорт. Казахстан уже высказал Украине протест, Киев ответил, что принял его к сведению. Турция также раскритиковала нападения у своих берегов.

Потенциально эти нападения могут кардинально поменять всю войну на Черном море.

Удары по судам были и раньше. Например, в 2023 году украинские БЭКи атаковали танкер вблизи Керчи. Россия, во время ударов по украинским портам, время от времени также поражает гражданские суда (например, недавно под обстрел попал стоявший в Измаиле турецкий газовый танкер).

Однако целенаправленной "охоты" на гражданские корабли, тем более в нейтральных водах или в территориальных водах других государств, до сих пор не было. Точнее – не было до вчерашнего дня, когда БЭКи атаковали танкеры Virat и Karios, направлявшиеся в Новороссийск.

В России популярна трактовка этой атаки как "попытка Киева спровоцировать РФ на эскалацию, чтоб сорвать мирные переговоры" (к слову, в Z-пабликах действительно уже идет поток заявлений с вопросом "доколе мы будем терпеть? Когда же ответим?").

Однако, сами по себе два удара по танкерам вряд ли подвигнут Москву на резкие шаги в условиях, когда у нее есть сейчас шанс получить по мирному плану Трампа выгодные условия завершения войны.

Но если переговоры сорвутся, а удары БЭКами по гражданским судам, которые идут в российские порты, продолжатся, то это, вполне возможно, подтолкнет Россию к нескольким возможным вариантом действий.

Во-первых, Москва попытается настроить против Украины международное сообщество и организации, занимающиеся регулированием мирового судоходства, обвиняя Киев в пиратстве. Возможно, конечно, западные страны любые решения против Украины заблокируют, но поддержки Украины в мире это явно не добавит. В том числе и в Европе. Даже Эстония сегодня призвала Украину не наносить удары по российским танкерам в Балтийском море, так как это может привести к эскалации в регионе. То есть, ближайшие союзники Киева обеспокоены практикой нападения на гражданские суда.

Во-вторых, если первый путь не даст эффект, то у РФ есть военно-технические возможности полностью остановить судоходство в украинские порты – системно топить гражданские суда, которые туда направляются. Причем для этого у россиян есть не только БЭКи, но и большой арсенал ракет различных видов. Если россияне начнут целенаправленное поражение кораблей, причем не только вблизи побережья, но и в нейтральных водах, объявив о блокаде украинских портов и запрете захождения в них судов без разрешения РФ, то судоходство будет остановлено. Так как другого выхода к морю у Украины нет, то это станет катастрофой для экономики страны.

До сих пор Россия так не действовала, ограничиваясь обстрелами портов и приближенной к ним акватории. Причина этого, возможно, была связана с опасениями ответного удара Украины по гражданским судам, которые идут в российские порты. Товарооборт через Черное море у РФ очень большой. И он крайне важен для российской экономики. Поэтому рисковать его потерять или сильно сократить Москва, видимо, не хотела. Плюс к тому относительно ударов по гражданским судам однозначно была бы крайне негативная реакция на международном уровне (в том числе и со стороны стран "глобального юга").

Но если украинские БЭКи будут и далее систематически поражать суда, которые идут в российские порты, то отношение к вопросу в Москве может поменяться. И армия РФ, не исключено, начнет массово бить по гражданским судам, которые идут в порты украинские. Либо, как вариант, применит "Орешник" для ударов по портовой инфраструктуре, что может ее полностью разрушить.

Украина в ответ увеличит интенсивность своих ударов по судам. А если морская война будет вестись еще и в нейтральных водах, то это может привести к тому, что коммерческое судоходство во всем Черном море остановится. Что, понятное дело, ни одной из прибрежных стран не нужно.

Поэтому ситуация с ударами по судам – один из примеров того, что эскалация всегда приводит к ухудшению ситуации для всех. И это является дополнительным аргументом в пользу скорейшего завершения войны.

Переговоры во Флориде

Вчера и сегодня в США состоялись переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану Трампа. Завтра Уиткофф должен быть в Москве у Путина. Что сейчас происходит на этом треке?

На вчерашней встрече в Майами, как анонсировали американские СМИ, команда Трампа хотела урегулировать все спорные вопросы с украинской делегацией, чтоб затем было с чем ехать к Путину

Напомним, ко вчерашнему дню сохранялись несколько главных спорных моментов. Прежде всего речь идет о выводе украинских войск из Донецкой области и об отказе от членства в НАТО – эти пункты содержались в плане Трампа и они же являются принципиальными для Москвы

По обоим пунктам Киев до сих пор говорил "нет". В том числе, особенно громко, говорил "нет" Ермак. Но в пятницу после обысков НАБУ он был уволен Зеленским с поста главы ОП. Что активизировало разговоры о том, что Вашингтон усилил давление на украинские власти с целью побудить их к уступкам.

И вчерашняя встреча в этом плане считалась ключевой. На ней США рассчитывали получить согласие Киева на пункты по Донбассу, НАТО и другие, после чего Уиткофф должн был отправиться с мирным планом в Москву для разговора с Путиным.

Информация после встречи прошла неоднозначная. Во-первых, и Рубио и глава украинской делегации Умеров сказали, что пока еще не все вопросы урегулированы. Во-вторых, украинские СМИ, со ссылкой на источники в делегации, написали, что по всем спорным пунктам Умеров и Ко вновь ответили "нет", не согласившись ни с выводом войск из Донецкой области, ни с отказом от НАТО.

Однако, американские СМИ не были столь категоричны. Они отметили несколько моментов.

Первый – американцы продумывают схему, по которой исключить членство Украины в НАТО можно без согласия Киев через прямые договоренности Альянса и РФ.

Второй – по территориальным вопросам была тяжелая дискуссия, но о четком отказе Украины выводить войска западные СМИ, в отличие от украинских, пока не пишут. При этом отмечают, что в конце Уиткофф и Умеров провели встречу те-а-тет. И что там обсуждалось – неизвестно.

Более того, CNN дает понять, что на определенные решения по территориальным вопросам (то есть по Донецкой области) Киев может согласиться, несмотря на свое нынешнюю негативную позицию.

"Это не означает, что нет потенциальных путей сохранения конституционных положений и обеспечения безопасности Украины", – сказал источник CNN но отказался обсуждать, какие именно варианты обсуждаются, заявив, что вопрос "слишком деликатный".

"Если это станет публичным, мы можем разрушить потенциальное решение", – сказал источник CNN.

Наконец, главный момент – Уиткофф не отказался от полета в Москву на встречу с Путиным. Кремль подтвердил, что она состоится во вторник. Если б после переговоров с украинской делегацией у американцев было бы понимание, что по главным вопросам (Донбасс и НАТО) договориться не удалось, то вряд ли эта поездка вообще состоялась бы.

Более того, стало известно, что сегодня Уиткофф провел разговор с Зеленским и европейскими лидерами, а также ещё раз встретился с Умеровым. Маловероятно, что спецпредставитель Трампа был бы готов совершать все эти движения лишь затем, чтоб раз за разом слышать от Зеленского и Умерова твердое "нет". Либо для согласования плана, на который гарантировано скажет "нет" Путин.

Безусловно, итог переговорного процесса еще не предопределен. Банковая, даже на фоне ослабления позиций после коррупционного скандала и отставки Ермака, вряд ли по своей воле захочет идти на большие уступки, выводя войска из Донецкой области. Изменить ее позицию может лишь жесткое и длительное давление Вашингтона. И пока вопрос – будет ли оно оказано.

У Москвы список условий был еще шире, чем 28 пунктов плана Трампа. Поэтому, не исключено, что у Кремля появятся встречные требования. При том, что рычагов давления на РФ у американцев намного меньше, чем на Киев. Хотя Москва, при условии выполнения ее базовых требований по Украине (Донбасс и прочее) и широких шагов навстречу со стороны США (признание захваченных территорий российскими и снятие санкций), может прийти к принципу "лучшее враг хорошего" и согласиться поддержать мирный план.

Наконец, европейцы и, судя по различным сигналам, часть окружения самого Трампа не в восторге от его плана по Украине, что создает дополнительные трудности в его реализации (в том числе, например, в плане давления на Киев). Хотя, если Трамп не отступит от своей линии и будет проводить ее жестко, как показывает практика, и его администрация, и даже европейцы в эту линию, как правило, встраиваются.

Уйдет ли Зеленский после Ермака?

После отставки Ермака появилось немало прогнозов о том, что "следующий на очереди - Зеленский". Об этом говорят политики, эксперты, журналисты.

О том, что Зеленский решил "всех послать", подписать прекращение огня и на Новый год объявить о своей отставке, заявил Владимир Петров, которого называют одним из ведущих политтехнологов Офиса президента. "Думаю, президент нам об этом не скажет, но я подумал, что Зеленский решил послать нас всех. Я сейчас не шучу", - заявил Петров.

"Мой прогноз ничем не обоснован, без какого-либо анализа. Он такой: до 15 декабря мы подпишем прекращение огня. До 15 декабря будет потихоньку вакханалия, огромное количество новостей, какие-то движи, политические истерики и всё остальное. На Новый год Зеленский выйдет с обращением к народу и скажет: "В прошлый Новый год я сказал, что иду в президенты (имеется в ввиду заявление Зеленского в ночь на 1 января 2019 года - Ред.), а в этот Новый год я вам говорю, что ухожу в отставку". Мы подписали прекращение огня. Дальше переговоры вместо меня будет вести спикер парламента. И он (Зеленский - Ред.) уйдёт, и не будет участвовать в выборах сам. И он не будет создавать новый политический проект", - пишет политтехнолог.

Он также дает понять, что у Зеленского с нынешней его партией такой проект создать и не получится, потому что "Слуги народа" "не нужны в том виде, в котором есть". "Я смотрю на него и понимаю, что он больше не хочет. И вопрос тут не в том, что он устал от войны. Вопрос в том, что он устал нам всем объяснять, нах..я нам всё это надо", - добавил Петров, уточнив, что речь идет о необходимости воевать дальше, за что выступает Зеленский, но чего не хотят остальные.

Попробуем разобраться, уйдет ли Зеленский в отставку в ближайшее время?

Одна из распространенных теорий – что его заставят уйти со своего поста через угрозу уголовных дел НАБУ, чтоб освободить место для и.о. президента, которым станет спикер. Он и подпишет мирные соглашения с Россией. Либо Зеленский сам уйдет, так как не захочет эти соглашения подписывать. И их тогда, опять же, подпишет спикер-и.о. президента.

Понятно, что речь в данном случае идет не о действующем спикере Стефанчуке, а о том, кто его сменит под то, чтоб стать и.о. главы государства (как в феврале 2014 года под перехват власти у Януковича спикером сделали Турчинова). А сменить Стефанчука может любой из действующих депутатов. В качестве таковых называют разные кандидатуры. Например, в кругах, близких к Порошенко, считают, что это будет Арахамия.

Также популярная версия, что спикером, в случае ухода Зеленского, станет Юлия Тимошенко.

"Новым спикером Рады будет тот, кто будет готов и захочет подписать мирное соглашение. Только один человек в Украине имеет опыт подписания соглашений большого значения с участием России и, одновременно, достаточный уровень самоуверенности, кому нечего терять и кому уже пора думать о своём месте в истории. Это Юлия Тимошенко. Тимошенко станет спикером. Центром власти станет парламент. Соглашение будет подписано в той или иной редакции", - пишет политехнолог Максим Карижский.

"Кто мог бы стать спикером военного времени? Так вышло, что сейчас в Раде у нас только два политических тяжеловеса — Порошенко и Тимошенко. Петра Алексеевича "слуги" ненавидят на физиологическом уровне. На него они точно не согласятся. Остаётся Тимошенко. Её они тоже ненавидят, но умеренно. Не так яростно. Как компромиссная фигура — может быть. И как бы вы к ней ни относились, она - взрослый в комнате с шоуменами. Человек системный и опытный", - пишет блогер Алена Яхно.

Впрочем, пока все эти разговоры – "дележ шкуры неубитого медведя".

Зеленский остается президентом. И хотя его власть, безусловно сильно ослаблена после коррупционного скандала и отставки Ермака, он пытается сейчас выстроить новую систему управления. Ключевым ее элементом и, по сути, "последней линией обороны" для Зеленского, является контроль над парламентским большинством, который он сейчас попытается сохранить при помощи главы фракции "Слуга народа" Арахамии. По факту это также будет означать значительное падение влияния президента и его Офиса, так как центр власти переместится в парламент и правительство. Однако, по крайней мере формально, руководство страной останется в руках представителей команды Зеленского.

Но есть как минимум два фактора, которые этому плану могут помешать и сделать реальным сценарий отставки президента.

Первый – ситуация с переговорами о завершении войны.

По данным американских СМИ, Вашингтон намерен оказать жесткое давление на Зеленского, чтоб добиться от него уступок по ключевым пунктам мирного плана Трампа. В первую очередь – по выводу войск из Донецкой области. И если это давление действительно будет во-первых сильным и системным (включая полную остановку поставок оружия и разведданных), во-вторых, длительным (то есть Трамп не забудет о своем мирном плане через неделю), то тогда действительно у Зеленского останется немного вариантов. И ему придется либо подписывать предлагаемые договоренности, либо покидать пост – сразу или через несколько месяцев из-за давления Вашингтона и нарастающих проблем на фронте после прекращения поддержки США. При этом, к слову, далеко не все в окружении Зеленского уверены, что он откажется подписывать предлагаемые условия мира, а не выведет, например, ВСУ из Донбасса, объяснив это военной необходимостью в рамках "нового плана обороны", подготовку которого он вчера анонсировал. Но, так или иначе, в случае жесткого давления Белого дома, ситуация для президента станет крайне тяжелой и вариант его отставки исключать нельзя.

Второй фактор – внутренние процессы.

Мы уже писали, что и коррупционный скандал вокруг Миндича, и отставка Ермака – лишь промежуточные цели для сложившейся в Украине широкой "антизеленской коалиции", в которой объединились разнородные противники президента – от Порошенко, Кличко и представителей грантовых организаций, ранее ориентированных на Демпартию США (а также близких к ним сотрудников и руководителей НАБУ/САП), до Коломойского.

Их главная задача – выбить из под президента контроль над парламентом, отправить в отставку Кабмин, сформировать "правительство национального единства/спасения", превратить Зеленского в номинальную фигуру, решив реальной власти, а затем и отправить его в отставку.

И нет никаких признаков того, что "коалиция" от своих планов отказалась. Ее представители уже заявили, что на этой неделе снова собираются блокировать трибуну в Раде. Как сообщил нардеп Железняк, "Евросолидарность" Порошенко и "Батькивщина" Тимошенко требуют полной перезагрузки Кабмина и встречи с Зеленским по международным вопросам.

"И есть чувство, что сейчас к этой позиции присоединятся и другие группы + часть "Слуг народа", - пишет Железняк.

Также, по его словам, ни одна фракция кроме «Слуг народа» не готова голосовать за проект бюджета на следующий год. Но и внутри СН, по данным нардепа, пока есть только 120 голосов при 226 необходимых.

Впрочем, под Порошенко, Коломойского или под условных шабуниных-фиал, большинство в нынешней Раде будет сформировать практически невозможно. Но они могут прикрыться некой популярной фигурой. Например, Залужным, номинировав его на роль главы "правительства нацединства". А фракцию "слуг народа" расколоть через угрозу уголовных дел НАБУ против депутатов, а, возможно, и против самого Зеленского. Наконец, нельзя исключать, что и "слуги народа", если увидят, что президент теряет контроль над ситуацией, могут попробовать "возглавить процесс" убедив Зеленского оставить свой пост и поставить спикером-и.о. президента удобного себе человека. Например, Давида Арахамию или даже Юлию Тимошенко.

Кроме того, после увольнения Ермака начала активно прокачиваться и тема возможной отставки близкого к нему главкома ВСУ Сырского. Если Зеленский пойдет на это, а также, ради усиления пиар-эффекта, назначит вместо него некого медийно-раскрученного военного, это практически неизбежно приведет к тому, что новый главком начнет политизировать армию и подключится к борьбе за власть, что также может ускорить уход президента.

Но ключевым моментом, безусловно, все ж таки будет ситуация с мирными переговорами. А точнее – ответ на вопрос, будут или нет США в жесткой форме давить на украинские власти с целью побудить их согласиться на серьезные уступки. А также ответ на вопрос – согласится ли Путин на завершение войны, если Украина примет условия мирного плана Трампа. Если ответ на оба вопроса "да", то это повышает вероятность полного переформатирования украинской власти, включая отставку Зеленского, с заменой его на фигуру, которая в большей степени будет соответствовать новым задачам.

Если ответ хотя бы на один вопрос "нет", то у Зеленского появляется больше пространства маневра. Хотя ситуация для него останется объективно крайне сложной, так как политическая "пробоина" в борту властного корабля после скандала с Миндичем и отставки Ермака уже слишком велика для того, чтоб остаться без последствий для управляемости страной. Особенно в условиях тяжелого положения на фронте.

Российские дроны и переговоры по Украине

Одной из причин форсирования мирных соглашений со стороны США стало российское преимущество по дронам, написал Wall Street Journal.

Напомним, что о такой взаимосвязи ранее писала и "Страна". Мы указывали, что в 2025 году фактически провалилась украинская концепция "стены дронов", которую продвигали в качестве главной оборонительной стратегии ВСУ, которая должна была помочь Украине удержать фронт, нанеся России крупные потери.

Однако россияне сами нарастили беспилотную составляющую, нарастили дальность ударов по украинской логистике и, благодаря этому, ускорили продвижение на фронте.

Этот фактор резко ослабил дипломатическую позицию Киева, пишет WSJ. И теперь в администрации Трампа настаивают, что Украина должна соглашаться на прекращение войны на условиях, выгодных России, иначе ситуация для Киева станет хуже.

Издание отмечает, что российские дроны теперь активно бьют по украинским линиям снабжения на расстоянии десятков километров от фронта. Украинские военные приводят пример атаки, когда FPV-дрон подорвал автомобиль с бойцами более чем в 30 километрах от передовой. "Нам очень повезло", — сказал раненый капитан Станислав Деркач.

Аналитики называют это главным изменением войны в 2025 году. По их словам, Россия сумела переломить ситуацию: впервые за годы боев она превзошла Украину по числу дронов на ключевых участках и научилась эффективно использовать их для ударов по тылам.

Украина долгое время сохраняла преимущество в беспилотниках благодаря тактике и инновациям. Однако этой осенью российские войска взяли верх: на ряде направлений российские дроны уже превосходят украинские по численности, дальности и тактике применения. Это создает угрозу на 2026 год, если ВСУ не найдут способ ответить.

"Разрушены не только линии связи; исчезает сама идея надежного тыла", — заявил экс-главком ВСУ Валерий Залужный, добавив, что Украина рискует достичь точки истощения, если не вернет инициативу в войне дронов.

В 2024 году после украинского рейда в Курскую область Россия изменила подход и создала подразделение "Рубикон". Его пилоты впервые массово использовали оптоволоконные дроны и били по украинской логистике, что тогда привело к хаотичному отходу украинских сил. Сейчас "Рубикон" перенес эти методы на восток и обучает другие подразделения.

"Они нарушают нашу логистику и нападают на наших пилотов беспилотников", — рассказал Юрий Федоренко, командир полка "Ахиллес". По данным аналитиков, украинские логистические и беспилотные подразделения теперь несут большие потери, чем пехота.

Россия активнее поражает цели на средней дальности — от 40 до 70 км. Раньше для таких ударов требовались самолеты, отмечает эксперт Джордж Баррос. Украинские FPV вынуждены запускать дальше от фронта, что сокращает эффективность. Российские БПЛА, наоборот, уходят глубже в тыл.

В районе Покровска, по оценке украинских военных, численность российских дронов превышает украинские в 10 раз. Российские модели большой дальности, включая "Ланцет" и дешевые "Молния", атакуют украинскую логистику с дистанции до 65 км. Дороги стали настолько опасными, что бойцам приходится преодолевать последние километры пешком.

В украинских подразделениях подчеркивают, что ключевая проблема — не технологии, а масштабы российского применения БПЛА. По словам Федоренко, Россия получает большие поставки оптоволоконного кабеля от Китая, тогда как западная помощь в этой сфере остается ограниченной.

Сегодня стало известно, что россияне усовершенствовали также свой дальнобойный дрон "Шахед". Они установили на него авиационную ракету, которая, вероятно, предназначена для поражения украинской авиации, призванной сбивать "Шахеды".

Самолеты (в том числе спортивные) и вертолеты - это сейчас одна из ключевых опций при сбивании российских дронов, поскольку ракеты для систем ПВО у Киева и союзников в дефиците. Если "Шахеды" начнут сбивать авиацию, это усложнит их поражение.