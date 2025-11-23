За время войны в Украине погибло более полумиллиона солдат Вооруженных сил Украины. Еще столько же оказались ранены.

Об этом заявил народный депутат от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко.

"Более 500 тысяч человек двухсотые, примерно такое же количество - трехсотые. А как с семьями? Как с ними? За что они погибают?" - заявил Ивченко.

На вопрос журналиста, уверен ли нардеп в своих цифрах, он ответил утвердительно и добавил, что цифры могут быть даже больше.

"Да. Ну я вам образно сказал. Но я считаю, что эти цифры могут быть больше", - сказал Ивченко.

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что потери ВСУ погибшими составляют 46 тысяч человек.

Не так давно президент США Дональд Трамп назвал войну в Украине "кровавой бойней", в которой только за октябрь погибли 25 000 украинцев и русских.

В сентябре же волонтер Тарас Чмут заявлял, что в день Украина теряет в среднем 18 солдат погибшими, 243 ранеными и 79 пропавшими без вести.

