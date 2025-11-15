Президент США Дональд Трамп назвал войну в Украине "кровавой бойней", в которой только за октябрь погибли 25 000 украинцев и русских.

Об этом он заявил в интервью телеканалу GB News.

"За прошлый месяц 25 000 военных были убиты с обеих сторон, примерно поровну", - заявил президент США.

Он признал, что рассчитывал на более быстрое урегулирование и согласился с замечанием журналистки о том, что продолжение боев вызывает у него раздражение.

По словам Трампа, "я думал, что у меня очень хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным. Я думал, что это будет легко".

При этом он выразил уверенность, что боевые действия в Украине прекратятся в ближайшее время.

"Это будет решено. Я надеюсь, что скоро", - заявил Трамп.

Президент также сообщил, что США оказывают давление на ряд стран, включая Индию, чтобы они сократили закупки российской нефти.

Напомним, в начале ноября он не исключал, что сможет добиться урегулирования за "пару месяцев".

В октябре же сообщалось, что Трамп был недоволен темпом украинского урегулирования с обеих сторон.

Ранее "Страна" публиковала материал о том, как за год правления Трампа поменялись США и миропорядок.