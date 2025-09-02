Украина теряет в день в среднем 18 солдат погибшими, 243 ранеными и 79 пропавшими без вести.

Об этом заявил волонтер Тарас Чмут в интервью, опубликованном на видеосервисе YouTube.

То есть в целом потери украинских войск составляют 350 человек в день или же 10 500 в месяц.

При этом в том же интервью Чмут заявил, что в месяц Украина мобилизует 30 тысяч человек, но в боевые части доходят всего 10 тысяч.

Ранее Тарас Чмут говорил, что Россия набирает в армию больше людей, чем теряет. Украина же наоборот - больше теряет, чем набирает. Он также отметил, что у РФ лучше ситуация с финансированием войны, производством оружия, наличием решительных союзников и постоянным улучшением подготовки войск с учетом полученного на фронте опыта.

Война в Украине идет 1287-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась к югу от Покровска в направлении Чунишино, сообщает Deep State. Также россияне захватили Камышеваху у границ Днепропетровской области. И продвинулись к югу от Малиевки.

