Президент США Дональд Трамп заявил, что от российских ударов по тыловым районам Украины гибнут в основном военные.

Об этом американский президент сказал во время общения с прессой на встрече с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в Белом доме.

"Вы обсуждали (с Путиным) атаки на гражданские районы Украины?" – задал Трампу вопрос журналист.

"Да. Но большинство погибших – солдаты", – ответил президент США.

Трамп добавил, что вопрос мира в Украине упирается во вражду президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

"У меня осталась ещё одна тема – Россия и Украина, и, думаю, мы к этому придём, но всё оказалось непросто, потому что у вас два лидера, которые искренне ненавидят друг друга. Понимаете? Невозможно получить всё сразу, верно? Они ненавидят друг друга выше всего, и именно это делает ситуацию довольно сложной. Но на первый взгляд звучит легко. Мы сейчас пытаемся заключить сделку. Если они согласятся – прекрасно. Если нет – многие люди заплатят большую цену", – сказал президент США.

Ранее Трамп заявил, что Киев и Москва скоро сядут за стол переговоров.

В то же время президент США говорил, что диалог Путина и Зеленского придется вести ему, потому что они ненавидят друг друга.