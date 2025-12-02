Во вторник, 2 декабря, в Украине идет 1378-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 2 декабря

12.23 Армия РФ продвинулась в Покровске и под Мирноградом, сообщает Deep State.

Также произошел прорыв в Степногорске на запорожском направлении - серая зона резко расширилась на весь поселок, который ранее был указан полностью под контролем ВСУ.

Глава генштаба РФ Герасимов вчера заявлял, что Степногорск окружен.

Еще одно продвижение у РФ в районе Владимировки, что севернее Мирнограда, в сторону Шахова.

12.14 На фронте "стратегический кризис", который рискует стать "коллапсом", заявил глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"На фронте происходит стратегический кризис. Силы обороны теряют позиции, отступают, и перспектив для изменения нет. Сейчас проваливаются батальонные участки обороны, потом начнут проваливаться целые бригады — пока не произойдет коллапс. Этот кризис по худшему сценарию приведет к потере государственности, в текущем сценарии — к тому, что фронт будет проходить по Днепру. Главное, чего не хватает фронту, — это людей", - заявил Чмут.

11.39 Минобороны РФ заявляет о захвате Доброполья в Запорожской области - важного логистического коридора на Гуляйполе. Украина этого не подтверждала. На карте Deep State оно остается под контролем ВСУ, но фронт близко.

11.21 В Ровно вчера вечером ТЦК силой задержали отца пятерых несовершеннолетних детей, сообщает его супруга в соцсетях.

Пока она не может установить его местоположение. Оформлена ли у мужчины отсрочка, она не уточнила.

11.16 Из-за прилетов по объектам энергетики обесточены потребители в Одесской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях, сообщает "Укрэнерго".

9.59 Чечню ночью атаковали беспилотники.

Российские оппозиционные паблики пишут, что горело здание ФСБ. По данным украинских пабликов, прилёты были в районе расположения "Ахмата" в Гудермесе.

Официально это не подтверждалось. Минобороны РФ только заявило о сбитии над регионом четырех беспилотников.

9.00 На юге Одесской области возникли перебои с электричеством после удара "Шахедов" по объектам энергетики, сообщили власти региона.

Критическая инфраструктура работает от генераторов. Для жителей развернули 11 "пунктов несокрушимости".

Местные паблики ночью писали о взрывах и пожаре в районе Болграда (на видео).

8.15 Дроны атаковали нефтебазу в Орловской области РФ.

Власти региона подтвердили прилёт по объектам топливно-энергетического комплекса в Ливнах.