Китаю невыгодно поражение России в войне с Украиной.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой.

"Не вижу, чтобы Китаю было выгодно завершение войны в Украине... Сегодня Китаю невыгодна слабая Россия и проигравшая Россия. И из-за этого страдает украинский народ. Потому что если Китаю невыгодно остановить Россию, это значит, что идёт продолжение войны. Это не значит, что Китай прямо оружием поддерживает Россию – но точно не поддерживает прекращение этой войны", – сказал он.

Зеленский добавил, что о прямых поставках Китаем оружия в РФ разведки ему не докладывали.

Напомним, осенью Служба внешней разведки Украины обвинила Пекин в предоставлению Москве спутниковых снимков стратегических объектов Украины.

Также мы писали, что на встрече в Южной Корее президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о совместной работе над завершением войны в Украине.

