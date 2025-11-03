Россия готовится к долгосрочному применению китайских антенн CRPA в "Шахедах", которые Украина пока не может подавлять средствами РЭБ за исключением воздушного пространства над отдельными объектами.

Об этом сообщает эксперт эксперт по беспилотникам Сергей Бескрестнов с позывным Флеш.

Такой вывод он делает из того, что РФ изменила расположение этих антенн в корпусе дрона, убрав их из крыла и переместив внутрь.

"Значит, противник уверен в долгосрочной и стабильной работе с Китаем. Такие антенны мы не можем подавить нашим существующим РЭБ везде по всей стране. Пока только закрываем важные для страны объекты", - пишет Бескрестнов.

Ранее Бескрестнов заявлял, что российская армия начала использовать новую тактику поиска украинских экипажей FPV-дронов.

Война в Украине идет 1349-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 3 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил о продвижении армии РФ в Покровске Донецкой области, где зона российского контроля дошла уже до центра города, а также в Днепропетровской и Харьковской областях.

