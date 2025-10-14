Привычные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) снизили свою эффективность в борьбе с российскими беспилотниками "Ланцет".

Об этом сообщает в своем телеграм-канале эксперт по дронам и связи Сергей Бескрестнов ("Флэш") со ссылкой на коллег с фронта.

По его словам, "Ланцеты" увеличили дальность атак. Причину изменений эксперт пока назвать не может, но предполагает, что это связано с появлением "Ланцетов" нового поколения.

Ранее западные издания писали, что растущая дальность российских дронов осложняет снабжение украинских военных. Дороги снабжения стали почти столь же опасны, как и окопы.

Также мы рассказывали в отдельном материале, почему налеты "Шахедов" причиняют все больший ущерб Украине.

Война в Украине идет 1329-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями вторника, 14 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным военного паблика Deep State, Украина и РФ продвинулись на добропольском выступе в Донецкой области. На лиманском направлении российские войска продвинулись трехкилометровым фронтом вблизи Торского к северу от Ямполя. Также зафиксировано продвижение РФ в районе Песчаного к востоку от Купянска.

