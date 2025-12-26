Российские войска захватили командный пункт бригады в Гуляйполе Запороэской области.

Об этом заявил офицер батальона 106 бригады Вооруженных сил Украины.

По его словам, российских военных украинцы увидели уже лично, когда они были в городе.

Сам командный пункт находился в 700 м от линии фронта, но командование запрещало его перемещать дальше.

"Я был свидетелем, когда из бригады позвонили и кричали, что типа вы врете, что вы в Гуляйполе, давайте дрон вас будет снимать, вы должны ручкой помахать, что там действительно находитесь. Это как раз на второй день после того, как мы помахали ручкой, такое случилось", - говорит военный.

Военные, которые утром 17 декабря увидели россиян на одной стороне улицы, не поняли, кто это. Пока разбирались, противник уже приблизился.

"Они (украинские военные - Ред.) не открыли огонь, а спустились к нам в подвал. Богдан [командир роты] и еще один паренек выставились на лестничную клетку. Этот парень выдвинулся первым, Богдан вторым. И сразу пошли автоматные очереди. Как раз в этот момент выдвижение погиб командир роты", - сказал офицер.

В итоге бойцы держали оборону, пока по россиянам работали дроны, и сжигали документы и ноутбуки. Но сжечь удалось не все, как и в целом здание.

Военные до утра ждали подмогу, но ни эвакуации (к вечеру один раненый истек кровью), ни подкрепления не было и они решили сами выходить. Выходили с потерями три дня, пережидали в укрытиях, в итоге смогли под огнем добраться до соседних позиций.

"Наверное, была просто паника. Подвал должен был полностью воспламениться. Был подготовлен бензин и кто-то не зажег просто", - добавляет военный.

При этом он отметил, что не готов ответить на вопрос была ли среди оставленных документов секретная информация, но добавил, что информация по позициям ВСУ уже потеряла актуальность.

Теперь бойцов проверяет контрразведка, комбата отстранили.

В то же время спикер ВСУ Владислав Волошин заявил, что российские военные зашли уже не только в центр Гуляйполя, но также приблизились к западным и южным районам.

По его словам, ситуация в городе одна из самых сложных на всей линии фронта.

Напомним, Сергей Стерненко заявлял, что российские военные захватили командный пункт одного из батальонов на Гуляйпольском направлении.

Ранее мы передавали, что российские войска вошли в Гуляйполе с юго-востока. Отдельные военные РФ зафиксированы в центре города.