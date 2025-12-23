В Мирнограде Донецкой области ВСУ оказались в тяжёлой ситуации: они находятся в условиях оперативного окружения без возможности получить снабжение.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

Костенко объяснил, что в отличие от тактического окружения, когда полностью перекрывается движение и противник контролирует всю окружённую территорию, оперативное окружение означает, что ВСУ могут "маневрировать внутри пространства", в котором их закрыли.

"Оперативное окружение - это когда ты можешь передвигаться по району, в котором окружен, и там проводить какие-то действия, передислокации, "гулять" по этому району. Но, скажем, уже приехать в этот район или доставить туда какой-нибудь провиант или логистику — это уже невозможно", - сказал Костенко.

Он добавил, что точнее определить характер окружения может только Генеральный штаб ВСУ.

"Я говорю то, что я вижу согласно нарисованному на карте DeepState... С точки зрения контроля противником неба и логистики, насколько я знаю, там очень сложная ситуация", - заявил нардеп.

Напомним, еще в начале декабря немецкая пресса писала, что тысяча украинских военных попала в окружение в Мирнограде и просит о помощи.

Война в Украине идет 1399-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 23 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска перешли украинскую границу в Сумской области, заняв село Грабовское Краснопольского района. По данным паблика Deep State, Грабовское находится в серой зоне. Также за последние дни зафиксировано крупное продвижение россиян в окрестностях Северска Донецкой области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.