Главком ВСУ Александр Сырский прокомментировал ситуацию на фронте. Фото – Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский вновь заявил, что в Донецкой области город Покровск не захвачен, а соседний с ним Мирноград не окружён.

Информация была озвучена на встрече с журналистами.

Далее следуют основные заявления главкома ВСУ.

  • "Ещё осенью в Покровске уже не было украинских войск, однако с середины ноября мы смогли вернуть под контроль почти половину территории города. В дальнейшем численность украинских войск будут только увеличивать".

  • "Пришлось отвести военнослужащих с позиций в 5-7 километрах от Покровска, мимо которых просачивался противник. Дальнейшее нахождение ВСУ на позициях было нецелесообразно".

  • "На покровском направлении РФ увеличивает численность группировки, сейчас насчитывается уже более 155 тысяч человек. Именно на это направление приходится 40-50% всех ударов КАБ, применяемых  россиянами на фронте. Соседний Мирноград не находится в окружении – там усложнена логистика, но она осуществляется".

Ранее Сырский сообщил, что ВСУ разработали меры противодействия РФ по захвату Покровска и Мирнограда.

Война в Украине продолжается 1385-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 9 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска РФ продвинулись под Северском в Донецкой области, к югу от Константиновки и в районе Ямполя на лиманском направлении. Украинские СМИ сообщили, что ВСУ вывели войска с южных позиций под Покровском и Мирноградом, чтобы избежать окружения. 

