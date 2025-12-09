Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский вновь заявил, что в Донецкой области город Покровск не захвачен, а соседний с ним Мирноград не окружён.

Информация была озвучена на встрече с журналистами.

Далее следуют основные заявления главкома ВСУ.

"Ещё осенью в Покровске уже не было украинских войск, однако с середины ноября мы смогли вернуть под контроль почти половину территории города. В дальнейшем численность украинских войск будут только увеличивать".

"Пришлось отвести военнослужащих с позиций в 5-7 километрах от Покровска, мимо которых просачивался противник. Дальнейшее нахождение ВСУ на позициях было нецелесообразно".

"На покровском направлении РФ увеличивает численность группировки, сейчас насчитывается уже более 155 тысяч человек. Именно на это направление приходится 40-50% всех ударов КАБ, применяемых россиянами на фронте. Соседний Мирноград не находится в окружении – там усложнена логистика, но она осуществляется".

Ранее Сырский сообщил, что ВСУ разработали меры противодействия РФ по захвату Покровска и Мирнограда.

Война в Украине продолжается 1385-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 9 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска РФ продвинулись под Северском в Донецкой области, к югу от Константиновки и в районе Ямполя на лиманском направлении. Украинские СМИ сообщили, что ВСУ вывели войска с южных позиций под Покровском и Мирноградом, чтобы избежать окружения.

