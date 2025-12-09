"Сложно, но осуществимо". Сырский опроверг захват Покровска и окружение Мирнограда
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский вновь заявил, что в Донецкой области город Покровск не захвачен, а соседний с ним Мирноград не окружён.
Информация была озвучена на встрече с журналистами.
Далее следуют основные заявления главкома ВСУ.
-
"Ещё осенью в Покровске уже не было украинских войск, однако с середины ноября мы смогли вернуть под контроль почти половину территории города. В дальнейшем численность украинских войск будут только увеличивать".
-
"Пришлось отвести военнослужащих с позиций в 5-7 километрах от Покровска, мимо которых просачивался противник. Дальнейшее нахождение ВСУ на позициях было нецелесообразно".
-
"На покровском направлении РФ увеличивает численность группировки, сейчас насчитывается уже более 155 тысяч человек. Именно на это направление приходится 40-50% всех ударов КАБ, применяемых россиянами на фронте. Соседний Мирноград не находится в окружении – там усложнена логистика, но она осуществляется".
Ранее Сырский сообщил, что ВСУ разработали меры противодействия РФ по захвату Покровска и Мирнограда.
Война в Украине продолжается 1385-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 9 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска РФ продвинулись под Северском в Донецкой области, к югу от Константиновки и в районе Ямполя на лиманском направлении. Украинские СМИ сообщили, что ВСУ вывели войска с южных позиций под Покровском и Мирноградом, чтобы избежать окружения.
