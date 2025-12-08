ВСУ отвели войска с южных позиций под Покровском и Мирноградом Донецкой области, чтобы избежать окружения противником.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на неназванного военного, карту боевых действий публикует телеграм-канал обозревателя Deep State.

"Украинские подразделения осуществили манёвр в районе Лисовки и Сухого Яра. Подразделения переместились на более выгодные позиции, чтобы не допустить потенциального окружения и выровнять фронт. Эта операция состоялась некоторое время назад и готовилась заранее", – сообщает военный источник.

Напомним, что угроза окружения остаётся для всей группировки в Мирнограде и его окрестностях.

Также усложняется положение ВСУ в районе города Северска Донецкой области, сообщает военный обозреватель Deep State.

"Противник продолжает затягивать свою пехоту в город, и сейчас ситуация разворачивается не лучшим образом: Северск понемногу переходит в руки врага", – говорится в сообщении.

"По предварительным данным, половина населённого пункта находится под контролем врага, а рубежом для сдерживания россиян является река Бахмутка. Одновременно с этим, пехота противника единично фиксировалась по Северску в зонах ответственности смежных бригад ВСУ, и проблемой остаётся подача недостоверных докладов и подача информации в целом, что затрудняет процесс выяснения обстоятельств и является угрозой, что в один день Северск станет полностью красным, и большинство узнает об этом внезапно", – отмечает обозреватель.

