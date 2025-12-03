Тысяча украинских военных попала в окружение в Мирнограде Донецкой области и просит о помощи.

Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на одного из солдат.

"Мы должны либо вывести контингент из Мирнорада, либо обеспечить стабильную логистику. Вытащите нас отсюда или снабжайте! Если нет, защитники города останутся там навсегда. Положение критическое. Логистика осуществляется исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов. Доставить даже еду — уже проблема. В регион переброшены многие подразделения. И было бы хорошо, если бы одно из этих подразделений, лучше целая бригада, взяло под контроль этот чёртов маршрут снабжения", - заявил солдат.

Он подтвердил данные военного телеграм-канала Deep State о присутствии российских сил на перешейке, по которому осуществляется логистика. Из-за этого бойцы при попытке провести ротацию вступают в ближний бой с россиянами и отступают.

По словам военного, защитники Мирнограда могут лишь наблюдать за россиянами, но им нечем больше их атаковать.

Ранее сегодня таблоид Bild заявил о потере Покровска. Генштаб ВСУ не подтверждал этой информации.

На днях мы сообщали, что за ноябрь россияне захватили в два раза больше украинской территории, чем в сентябре.