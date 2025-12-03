Армия РФ захватила Покровск в Донецкой области. При этом в соседнем Мирнограде еще остаются ВСУ.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

"Для Украины утрата Покровска — ещё одно болезненное поражение в пропагандистской войне против России. Оно доказывает, что ВСУ не в состоянии остановить наступление России, а лишь могут его замедлять. Со стратегической точки зрения бывший транспортный узел для Киева уже не имел значения, поскольку все дороги в Покровск и из Покровска либо уничтожены, либо блокированы дронами, либо ведут на занятые Россией территории", - рассуждает военный обозреватель издания Юлиан Рёпке.

Как сказано в публикации, для России Покровск может стать плацдармом для дальнейшего наступления на запад в направлении Днепропетровской области. Но в целом, по мнению Рёпке, захват Покровска вряд ли окажет большое влияние на войну за остальную часть Донбасса. Два оставшихся здесь у Украины крупных города — Славянск и Краматорск — находятся более чем в 50 километрах, и сражение за них пока не началось.

Отметим, что Украина отрицает потерю Покровска, заявляя, что контролирует районы на севере города. На карте Deep State город показан почти полностью под контролем РФ или в серой зоне, но подконтрольные ВСУ участки тоже имеются.

В НАТО считают, что армия РФ контролирует 95% Покровска.

Ранее сегодня военный эксперт заявил, что ситуация на гуляйпольском направлении для Украины выглядит более угрожающей, чем под Покровском.