Российские оккупационные войска контролируют 95% города Покровска Донецкой области Украины.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО в Брюсселе, передаёт немецкая государственная медиа-компания Deutsche Welle.



Ранее глава РФ Владимир Путин заявил местным СМИ, что Покровск "полностью находится в руках российской армии".



При этом Генштаб ВСУ сообщил, что в городе до сих пор ведутся бои. Президент Украины Владимир Зеленский также опроверг захват противником Покровска, но подчеркнул, что ситуация на этом участке фронта "остаётся сложной".

Напомним, в свете последних дней военный эксперт заявил, что оборона Покровска и Мирнограда становится всё более "призрачной".

Война в Украине продолжается 1378-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 2 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ продвинулась на подступах у города Гуляйполя в Запорожской области. Также на его восточной окраине расширилась серая зона. Кроме того, Deep State зафиксировал продвижение войск противника к востоку от Мирнограда в Донецкой области.

