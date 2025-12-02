Мир в Украине сейчас ближе, чем когда-либо.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая перед СМИ в ходе визита в Ирландию.

"Наша делегация ждёт дальнейших переговоров. Мы сейчас ближе к миру, чем когда-либо. Есть шансы", – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что "многое может измениться в ближайшие дни" после разговоре с генсеком НАТО.

Напомним, Владимир Зеленский хочет определённости в гарантиях безопасности и сроках вступления Украины в Евросоюз.

Война в Украине продолжается 1378-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 2 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ продвинулась на подступах у города Гуляйполя в Запорожской области. Также на его восточной окраине расширилась серая зона. Кроме того, Deep State зафиксировал продвижение войск противника к востоку от Мирнограда в Донецкой области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.