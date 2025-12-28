Украина фактически потеряла Мирноград и соседнее с ним село Родинское в Донецкой области.

Об этом заявляет боец ВСУ с позывным Мучной.

"На сегодня известно, что Родинское и Мирноград фактически в красной зоне. Да, местами фиксируются наши подразделения там, куда противнику трудно добраться, но истина вылезет сразу, как только русаки начнут выходить за пределы этих городов", – пишет военный.

По его мнению, следующей целью РФ станет Доброполье, которое "нужно готовить к обороне уже сейчас".

Также Мучной критикует украинское командование.

"Стало окончательно понятно, что наверху до сих пор сидят персонажи, которые так и не отмыли язык от дерьма и прикрывают друг друга, спасая чьи-то кресла, чтобы очередной комбриг или комбат не вылетел. Это не новость, но масштабы впечатляют", – пишет боец.

Напомним, Генштаб ВСУ отрицает потерю Мирнограда и Гуляйполя.

Война в Украине идет 1404-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 28 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.