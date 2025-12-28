Украинский военный считает, что Мирноград и Родинское фактически потеряны для Украины
Украина фактически потеряла Мирноград и соседнее с ним село Родинское в Донецкой области.
Об этом заявляет боец ВСУ с позывным Мучной.
"На сегодня известно, что Родинское и Мирноград фактически в красной зоне. Да, местами фиксируются наши подразделения там, куда противнику трудно добраться, но истина вылезет сразу, как только русаки начнут выходить за пределы этих городов", – пишет военный.
По его мнению, следующей целью РФ станет Доброполье, которое "нужно готовить к обороне уже сейчас".
Также Мучной критикует украинское командование.
"Стало окончательно понятно, что наверху до сих пор сидят персонажи, которые так и не отмыли язык от дерьма и прикрывают друг друга, спасая чьи-то кресла, чтобы очередной комбриг или комбат не вылетел. Это не новость, но масштабы впечатляют", – пишет боец.
Напомним, Генштаб ВСУ отрицает потерю Мирнограда и Гуляйполя.
