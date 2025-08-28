В Киеве этой ночью "были удары по турецкому предприятию, по посольству Азербайджана, представительству Евросоюза, Британскому совету, по жилым массивам".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Были удары по турецкому предприятию, по посольству Азербайджана, представительству Евросоюза, Британскому совету, по жилым массивам. Это ответ Путина на все попытки Украины, США, наших европейских партнеров остановить убийства. Именно поэтому нужно давление – санкциями, пошлинами, политическое давление. Рассчитываем на сильные шаги", - написал Зеленский.

Турецкое предприятие - это, вероятно, завод беспилотников Bayraktar, по которому было два прилета.

Что касается посольства Азербайджана, то оно находится в районе Лукьяновки, где сегодня были прилеты. На кадрах показаны разрушения около оборонного завода "Артем", который ранее неоднократно обстреливали.

Война в Украине идет 1282-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.