Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил, что россияне требуют передать им оставшуюся часть Донецкой области для заключения мира, но сняли аналогичные требования по Запорожью и Херсону.

Об этом сообщает tgrthaber.com.

"Раньше у русских было желание полностью овладеть административными границами четырёх областей. Теперь же, отказавшись от этих требований, они согласны оставаться по линии соприкосновения, за исключением одного момента: как вы знаете, Донбасс разделён на две части - Луганскую и Донецкую. Что касается Донецка, то речь идёт о возврате им оставшихся 25–30 процентов территории, а в Запорожье и Херсоне - о фиксации по линии соприкосновения. Сейчас это предварительное соглашение", - сообщил Фидан.

Также, по его словам, на Аляске РФ инициировала создание послевоенного механизма безопасности.

"То, что они сами это озвучили и согласились, чтобы всё это было закреплено гарантиями в рамках механизма безопасности, на самом деле представляет собой действительно поразительный набор условий рамочного соглашения", - заявил он.

Фидан считает, что "между русскими и американцами есть общее соглашение" и "в дальнейшем речь идёт о проведении саммита для реализации этого соглашения".

"Пока что точная дата саммита не определена. Существуют определённые проблемные зоны, связанные с саммитом: должны ли лидеры собраться и решить вопросы напрямую или же до этого отдельные темы должны быть урегулированы командами сторон, а уже затем встретятся лидеры? Этот вопрос пока остаётся на столе", - сказал Фидан.

При этом он добавил, что "некоторые предварительные заявления, сделанные на прошлой неделе, немного ослабили ту позитивную атмосферу, которая была создана сначала в Аляске, а затем в Вашингтоне".

Напомним, по данным Politico, европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими войсками в рамках мирного соглашения.