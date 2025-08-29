МИД Турции подтвердил, что россияне требуют передать им оставшуюся часть Донецкой области
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил, что россияне требуют передать им оставшуюся часть Донецкой области для заключения мира, но сняли аналогичные требования по Запорожью и Херсону.
Об этом сообщает tgrthaber.com.
"Раньше у русских было желание полностью овладеть административными границами четырёх областей. Теперь же, отказавшись от этих требований, они согласны оставаться по линии соприкосновения, за исключением одного момента: как вы знаете, Донбасс разделён на две части - Луганскую и Донецкую. Что касается Донецка, то речь идёт о возврате им оставшихся 25–30 процентов территории, а в Запорожье и Херсоне - о фиксации по линии соприкосновения. Сейчас это предварительное соглашение", - сообщил Фидан.
Также, по его словам, на Аляске РФ инициировала создание послевоенного механизма безопасности.
"То, что они сами это озвучили и согласились, чтобы всё это было закреплено гарантиями в рамках механизма безопасности, на самом деле представляет собой действительно поразительный набор условий рамочного соглашения", - заявил он.
Фидан считает, что "между русскими и американцами есть общее соглашение" и "в дальнейшем речь идёт о проведении саммита для реализации этого соглашения".
"Пока что точная дата саммита не определена. Существуют определённые проблемные зоны, связанные с саммитом: должны ли лидеры собраться и решить вопросы напрямую или же до этого отдельные темы должны быть урегулированы командами сторон, а уже затем встретятся лидеры? Этот вопрос пока остаётся на столе", - сказал Фидан.
При этом он добавил, что "некоторые предварительные заявления, сделанные на прошлой неделе, немного ослабили ту позитивную атмосферу, которая была создана сначала в Аляске, а затем в Вашингтоне".
Напомним, по данным Politico, европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими войсками в рамках мирного соглашения.