Украину на переговорах со спецпредставителем американского президента Стивеном Уиткоффом на этой неделе в США будут представлять руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По предоставленной информации, они могут обсудить гарантии безопасности для Украины и встречу президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Напомним, что Умеров возглавляет СНБО и переговорную делегацию.

Ранее Уиткофф заявил, что Соединённые Штаты надеются урегулировать войну в Украине до 31 декабря 2025 года.

При этом вчера Зеленский анонсировал на эту неделю "контакты с Турцией, странами Персидского залива и Европы, которые могут являться площадками для разговора с россиянами".

Война в Украине идет 1281-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военный паблик Deep State сообщил, что армия РФ захватила посёлки Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Украинское командование потерю обоих сёл отрицает. Также Deep State зафиксировал существенное продвижение российских войск под Константиновкой в Донецкой области.

