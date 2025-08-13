Советник Офиса президента Сергей Лещенко раскритиковал издание "Украинская правда", в котором когда-то работал, за публикацию разговора руководителя Офиса президента Андрея Ермака со студентами, во время которого последнему задали много критических вопросов.

Своем мнение Лещенко высказал в комментариях на Фейсбуке у главного редактора издания "Бабель" Катерины Коберник.

Лещенко утверждает, что мероприятие с Ермаком было "off the records" (в переводе "не подлежит разглашению") - то есть присутствовавшие не имели права публиковать цитаты спикеров.

"По факту Андрей Ермак получил промо на страницах враждебно настроенного к нему медиахолдинга и еще раз убедился, что против него играют грязно и он является мишенью для пристрастного отношения к своей персоне", - написал Лещенко.

Позже он добавил, что журналисты "Украинской правды" "рассказывают, что критиковать Ермака они могут, а вот я не имею права критиковать "Украинскую правду", потому что при этом теряю человеческий облик. Наверное, забыли, кто их принимал на работу в эту самую "Украинскую правду" и кто после них переписывал статьи", имея в виду, очевидно, свою роль в издании, где он когда-то был ведущим журналистом.

Сегодня мы приводили ответы Ермака на вопросы студентов, заданные на упомянутом мероприятии.

Ранее мы рассказывали об усилении противостояния владельца "Украинской правды" и Петра Порошенко с Банковой.