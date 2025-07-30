Руководитель Офиса президента Андрей Ермак может договориться с Россией и отказаться от курса вступления Украины в ЕС, чтобы вместе с Владимиром Зеленским удержаться у власти.

Такое мнение высказала в Фейсбуке глава действующего на западные гранты Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

"Наибольшей угрозой для Ермака является потеря Зеленским своей должности президента. Поэтому для Андрея Борисовича жизненно важно на случай выборов, которых не избежать после возможной заморозки войны: а) убедить президента идти на второй срок, б) организовать эти выборы так, чтобы Зеленский точно выиграл", - пишет Каленюк.

По ее убеждению, "самый легкий способ сделать это – превратить Украину из демократии в автократию".

"Поэтому пока у Ермака сохраняется абсолютное влияние на Зеленского, от него будут идти и дальше попытки подставить всю страну, лишь бы сохраниться у власти. Если цена вопроса – провал евроинтеграции и помощи от Запада – не беда. Я не удивлюсь, если Ермак может согласиться для этого на невыгодный для нас компромисс с россиянами. Обратите внимание, что на прошлой неделе переговорный трек с россиянами в Стамбуле был полностью под контролем Ермака и его верного прихвостня Умерова. О чем они трут с россиянами под пристальным наблюдением Эрдогана – большой вопрос", - отметила Каленюк.

Напомним, что ЦПК сейчас находится в остром конфликте с Офисом президента. Основатель ЦПК Виталий Шабунин получил подозрение в уклонении от воинской службы, суд избрал ему меру пресечения. ЦПК также активно поддерживает акции протеста за возвращение полномочий НАБУ и вместе с другими представителями оппозиции продвигает тезис о необходимости увольнения Ермака.

Подробнее варианты развития политических событий в Украине мы разбирали в отдельном материале.