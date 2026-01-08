В Киеве составили админпротоколы и передали в СБУ дело трёх девушек, которые спели "Москва никогда не спит" и "Матушка земля".

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подруги опубликовали в соцсетях как поют российские песни в машине, видео распространили телеграм-каналы. Вскоре полиция нашла трёх местных жительниц 21, 22 и 24 лет. Им выписали протоколы о совершении мелкого хулиганства. Теперь с ними общается СБУ.

"Девушки ездили на автомобиле по столице, слушая провокационную российскую музыку и подпевая враждебным исполнителям", – говорится в сообщении полиции.

Ранее в селе под Киевом двух женщин привлекли к ответственности за прослушивание российской музыки на улице.

Не так давно активистка пожаловалась СБУ на бизнесмена Корогодского, который говорит с детьми на русском языке.

Война в Украине продолжается 1415-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 8 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в среду после воздушных атак произошло практически полное обесточивание Днепропетровской и Запорожской областей. Под Днепром поезда пришлось перевести на тепловую тягу, а объекты критической инфраструктуры в обоих регионах запитали от резервных источников.

