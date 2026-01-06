Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) нашло необоснованные активы на 28 миллионов гривен у депутата одесского облсовета от партии "Батькивщина" Андрея Бабенко, который недавно накричал и прогнал с объекта строителей из-за того, что они слушали российскую музыку и говорили на русском языке.

Сам Бабенко заявляет, что все налоги заплатил, а НАПК "ошиблось".

О том, что по этому делу уже начало расследование НАБУ, он сказал, что не знал.

В декларации Бабенко указал, что в январе 2023 года приобрел автомобиль Renault Duster 2022 года выпуска за 734 тыс. грн, а в июне того же года - мотоцикл BMW R 1250 RT за 1,1 млн грн. Также ранее были задекларированы мотоцикл BMW и авто Toyota Sequoia 2008 общей стоимостью около 2 млн грн.

Указаны наручные часы Longines, ориентировочная стоимость которых составляет около 200 тыс. грн.

Официально задекларированные доходы депутата с 2007 по 2019 годы составляли не более 199 тыс. грн. Однако в декларации за 2019 год указаны наличные сбережения в размере 500 тыс. долларов. По оценке НАПК, таких финансовых ресурсов депутат не мог накопить легально.

Также в декларации Бабенко указаны наличные средства в эквиваленте более 266 тыс. долларов США и ссуда в размере 1,48 млн грн, которую он предоставил третьему лицу. А также криптовалюты примерно на миллион гривен.

Ранее мы писали, что мэр Очакова в первый год войны купил квартиру в Испании, на которую не имел официальных средств.

Также мы сообщали, что НАБУ вручило народному депутату от "Слуги народа" подозрения в незаконном обогащении на более чем 11 миллионов гривен.