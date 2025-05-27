Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверило декларации 18 работников ТЦК и СП и нашло в них нарушения на 36,8 миллиона гривен. То есть в среднем по 2 миллиона на одного сотрудника.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Например, в декларации начальника Днепропетровского областного ТЦК за 2022 год указаны покупки двух квартир в Днепре и автомобилей Volkswagen Passat и Ford Ranger, подаренные жене ее отцом 65 тысяч долларов, причем уровень дохода для такого подарка недостаточный. А еще шесть объектов недвижимости в собственности и два в пользовании начальник не задекларировал. Дело передано в суд.

В Одессе же офицер отдела рекрутинга и комплектования областного ТЦК в 2022 году не задекларировал земельный участок, две квартиры в собственности дочери и одну квартиру в пользовании. Также он занизил стоимость своей квартиры, трех автомобилей и мотоцикла и не задекларировал корпоративные права. Общая сумма нарушений составляет 3,8 миллиона гривен. По его делу еще идет расследование.

Также по материалам НАПК Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по ст.366-2 УК относительно командира одного из отделений охраны Богодуховского РТЦК и СП Харьковской области. В его декларациях за 2022 и 2023 годы есть признаки недостоверных сведений более чем на 2,6 миллиона и 2 миллиона гривен соответственно. Чиновник не указал данные о двух собственных земельных участках и квартире, которой он пользовался, а также о доходе в виде денежного довольствия и денежных активах на собственных банковских счетах.

Недавно народный депутат сообщил, что сотрудники ТЦК Украины в год получают до 2 миллиардов евро взяток от военнообязанных.

В феврале, по данным другого депутата, действовали такие расценки в ТЦК: 500 долларов стоило откупиться от военкомов на месте задержания, 3000 долларов - в территориальном центре и 7000 - в учебном центре.