В Одессе депутат областного совета от партии "Батькивщина" Андрей Бабенко явился с охраной и оператором на стройплощадку, накричал на строителей и прогнал их с объекта за то, что они слушали российскую музыку и говорили на русском языке.

Об этом свидетельствует появившееся в Сети видео "рейда".

На опубликованных кадрах депутат неизвестно на каких правах кричит на рабочих, причем некоторые из них явно старше его.

"Слушают российскую музыку, говорят на русском. Музыку выключи российскую, быстро! Что за российская музыка играет, я не понял! А чего вы российскую музыку слушаете? Вы в Украине работаете, а не в России! Я спрашиваю: почему играет российская музыка? Вы где проживаете - в Украине или где? Должно быть всё украинское, а не российское! Поняли или нет?" - командным тоном приказывает людям депутат.

Когда один из строителей сказал ему, что говорит по-русски, депутат в истерике набросился на него с упреками и принялся оскорблять: "А чего это ты говоришь по-русски? У нас пацаны погибают, а он говорит по-русски! Ты что! Вот пацаны убэдэшники (имеются в виду крепкие мужчины из личной охраны депутата с удостоверениями участников боевых действий - Ред.), сука! Паскуда, а ну вон отсюда!"

При этом в речи самого депутата проскакивают грубые ошибки и русские слова: один раз он сказал "тоже", но быстро поправился на "також", говорит "розмовляє на російській", когда правильно "розмовляти російською".

Отметим, что Бабенко является гендиректором охранного агентства "Самсон Групп-06".

Вчера живущий в Канаде внук Степана Бандеры Стефко заявил, что для полного перехода украинцев на государственный язык нужна "вторая Буча".

Почему в Украине в последнее время усилили борьбу с русским языком и писателем-киевлянином Михаилом Булгаковым, мы анализировали в отдельном материале.