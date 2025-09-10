Глава Белого дома Дональд Трамп считает бессмысленной экономическую изоляцию России.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America News.

"Президент был очень откровенен как с европейцами, так и с россиянами в том, что он не видит никакой причины, по которой мы должны экономически изолировать Россию", — сказал Вэнс.

По его словам, Белый дом в случае завершения войны в Украине будет открыт к экономическим отношениям с РФ.

Также он сообщил, что США продолжат работать над завершением войны в Украине и надеются на заключение мирного соглашения. При этом Трамп в своем стремлении положить конец войне оказывает давление и на Россию, и на Украину.

"В сущности, мы пытаемся, так сказать, оказать давление и на россиян, и на украинцев, чтобы попытаться усадить их за стол и заключить сделку", - сказал вице-президент.

Кроме того, вице-президент рассказал, что Россия требует от Украины сдать около 6 000 кв. км территории для завершения войны, вероятно, имея в виду северо-запад Донецкой области, подконтрольный ВСУ. По словам Вэнса, мирные переговоры сейчас сводятся к двум вопросам: территории и гарантии безопасности.

"Я думаю, сейчас мы находимся в точке, где по крайней мере сузили всё до пары основных вопросов. Один из вопросов — территориальный. Россияне хотят около 6 000 квадратных километров, которые они ещё не захватили военной силой. Это то, чего хотят россияне. Украинцы, с другой стороны, хотят гарантии безопасности — будь то от европейцев или кого-то ещё, — потому что они хотят быть уверены, что если они заключат сделку, россияне не вернутся через несколько месяцев или лет, требуя большего", - заявил Вэнс.

Между тем вчера сам Трамп обвинил Россию в том, что она оттягивает решение по войне в Украине. Но добавил, что по-прежнему решительно настроен добиться урегулирования украинского конфликта.

Напомним, Европа призывает США усилить санкции против РФ. Европейская комиссия готовится представить 19‑й санкционный пакет против Москвы.