Президент США Дональд Трамп написал пост об инциденте с дронами в Польше.

Соответствующее сообщение глава Белого дома опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

"Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Приехали!" - заявил президент США.

Тем временем агентство Reuters сообщает, что Белый дом отслеживает сообщения из Польши, и что Трамп проведет сегодня разговор с президентом Польши Каролем Навроцким по поводу инцидента с российскими БПЛА.

В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил ожидание, что "президент Дональд Трамп захочет показать, что его слова о безопасности Польши будут подкреплены действиями".

Напомним, в России официально заявили, что не планировали удары по Польше.

