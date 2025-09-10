Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал завершить войну в Украине. Таким образом он отреагировал на пересечение воздушного пространства Польши российскими БпЛА.

Комментарий появился в Х.

"Венгрия полностью солидарна с Польшей после недавнего инцидента с дроном. Нарушение территориальной целостности Польши неприемлемо. Этот инцидент доказывает, что наша политика призывов к миру в войне между Россией и Украиной является разумной и рациональной. Жизнь в тени войны чревата рисками и опасностями. Пора положить этому конец. С этой целью мы поддерживаем усилия президента Трампа, направленные на достижение мира", - написал премьер Венгрии.

А его словацкий коллега Роберт Фицо призвал "объективно установить, было ли это преднамеренным или случайным, и под чьим контролем использовались беспилотники", залетевшие в Польшу.

Словацкий премьер увязал этот инцидент с необходимостью сократить военные поставки Украине.

"Нарушение польского воздушного пространства и способность польских вооружённых сил реагировать выставляют перед словацкими оппозиционными политиками, которые бесплатно передали Украине всю систему противовоздушной обороны без адекватной замены, жестокое зеркало. Вместо того чтобы признать вину за этот военный саботаж против Словакии, они орут в СМИ как безумные и доказывают, что способны лишь ввергнуть Словакию в беду", - написал Фицо в Фейсбуке.

Ранее мы разбирали заявления других западных политиков о случившемся в Польше.

Также мы анализировали, к каким последствиям для Украины может привести случай с дронами.