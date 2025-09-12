Президенты США Дональд Трамп и РФ Владимир Путин приедут в Малайзию на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщило малайзийское агентство Bernama со ссылкой на премьер-министра страны Анвара Ибрагима.

Проведения мероприятия запланировано на октябрь, встреча состоится в столице Куала-Лумпуре.

Китай будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Ця. Глава малазийского правительства также сообщил, что президент Бразилии Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамафоса подтвердили участие в конференции АСЕАН.

Напомним, премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что Путин готов встретиться с Зеленским "где угодно".

Ранее мы анализировали о чём говорят последние заявления Вашингтона о санкциях против Москвы.

При имеющихся вводных впору прогнозировать не сделку Путина с Трампом, а резкое усиление и ужесточение противостояния России и США. Причём вне зависимости от того, закончится ли война в Украине.

Впрочем, не исключён вариант, что заявления представителей торгово-экономического блока администрации Трампа являются лишь результатом лоббистских усилий американских нефтегазовых компаний.