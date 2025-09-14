Конгресс США не будет принимать новый пакет антироссийских санкций без согласования с президентом Дональдом Трампом.

Об этом заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон в эфире CBS News.

Спикер сказал, что настроен поддержать такие меры, если их одобрит глава Белого дома.

"Я убеждён, что отчаянные времена требуют отчаянных шагов, и время для соответствующих санкций против России давно настало. В Конгрессе есть большой запрос на это. Поэтому мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами в Сенате, чтобы добиться этого", – добавил Джонсон.

При этом практически нет шансов, что инициатива сенатора Линдси Грэма о введении антироссийских санкций будет включена в законопроект о финансировании правительства США, сообщают источники газеты Politico в руководстве Республиканской партии.

По мнению "слонов", это маловероятно, поскольку накануне Трамп сам озвучил собственные условия введения санкций против России – отказ Европы от закупки российских энергоносителей и введение пошлин странами, входящими в НАТО против Индии с Китаем.

Ранее Линдси Грэм вместе с конгрессменом Брайаном Фицпатриком предложили привязать антироссийские санкции к бюджету США, рассчитывая обойти сопротивление изоляционистов, заручиться поддержкой демократов и не вызвать конфликта с Трампом.

Напомним, вчера Трамп потребовал от стран НАТО ввести огромные пошлины против Китая с Индией за покупку российских энергоносителей.

При этом западные СМИ пишут, что европейцы противятся этому, и в целом ультиматум Трампа может лишь осложнить оказание экономического давления на Москву.