Республиканцы, выступающие за жесткие санкции против России, предложили новую схему. Они намерены привязать их к законопроекту о финансировании федерального правительства.

Об этом сообщает Politico.

Инициатива принадлежит сенатору Линдси Грэму, который уже несколько месяцев добивается введения вторичных санкций против стран вроде Индии и Китая за поддержку российской экономики.

Такая привязка, по задумке автора, позволит обойти сопротивление изоляционистов в Республиканской партии, заручиться поддержкой демократов и при этом не вызвать конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Ссылаясь на недавнее заявление Трампа о намерении ввести "серьезные санкции против России" и пошлины для Китая, Грэм и его соавтор Брайан Фицпатрик назвали инициативу "совместными действиями с Европой".

Отношение Трампа к этой инициативе неизвестно.

Напомним, накануне президент США вновь заявил, что готов ввести серьёзные санкции против РФ, если все страны НАТО поступят так же и откажутся от закупки российской нефти. В частности, он потребовал от союзников ввести пошлины в размере 50–100% против Китая за покупку российской нефти.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что введение вторичных санкций против России возможно лишь при условии присоединения к ним европейских стран. Он подчеркнул: "Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнёры последовали за нами".