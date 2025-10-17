Большое жюри присяжных в штате Мэриленд предъявило обвинение в ненадлежащем обращении с секретными материалами бывшему советнику президента США Дональда Трампа Джону Болтону, который стал одним из его самых ярых критиков.

Об этом сообщает The Washington Post.

Болтону инкриминируют восемь эпизодов передачи секретной информации третьим лицам и десять эпизодов незаконного хранения таких документов, по каждому обвинению ему грозит до 10 лет тюрьмы.

По данным издания, в начале прошлого месяца ФБР обыскало дом экс-помощника президента, изъяв компьютеры, телефоны и папки с документами. Обыски прошли в связи с подозрениями в незаконном хранении секретных материалов, нарушении закона о шпионаже и неправомерной передаче сведений о национальной обороне. На некоторых папках были пометки "Трамп I–IV".

Минюст США заявил, что Болтон пересылал секретные данные через личные аккаунты электронной почты и мессенджеры, включая информацию о военных операциях, противниках США, иностранных лидерах и внешней политике администрации.

По версии следствия, политик делился секретными данными с родственниками при подготовке книги, опубликованной в 2020 году.

Также сообщается, что личный адрес электронной почты, которым Болтон пользовался для отправки сообщений, впоследствии был взломан лицом, которое американские власти связывают с правительством Ирана.

Напомним, ранее Болтон высказал мнение, что ради получения Нобелевской премии мира президент США может переключить внимание с Украины на урегулирование конфликта в другой стране.