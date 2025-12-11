Китай впервые осуществил запуск крупнейшего в мире беспилотного тяжелого высотного летательного аппарата "Цзютянь" (Jiutian SS-UAV).

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, беспилотник выполнил миссию в провинции Шэньси. Подробностей испытания не раскрываются. Аппарат сравнивают с авианосцем из-за способности размещать на борту десятки мелких беспилотников и ракет.

Название "Цзютянь" переводится как "девять небес" и означает чрезвычайно высокое небо. Модель аппарата представили публике в прошлом году на авиашоу в Чжухае. БпЛА предназначен для запуска более 100 дронов либо малогабаритных ракет. Он обладает дальностью полета в 7000 километров, а потолок его высоты составляет 15 000 километров.

"Цзютянь" может перевозить до шести тонн груза и оснащён восемью точками подвески для управляемых бомб, ракет класса "воздух-воздух", противокорабельных ракет и беспилотников-камикадзе, которые атакуют цели после длительного барражирования. Во внутреннем отсеке "Цзютянь" способен транспортировать более 100 малых дронов, которые запускаются роями для подавления вражеской ПВО.

Вместе с тем, по оценкам экспертов, большие габариты аппарата могут снизить его малозаметность в бою.

Прежде чем присоединиться к флоту беспилотников китайской армии, летательный аппарат должен пройти серию дополнительных испытаний. Аппарат разработала Корпорация авиационной промышленности Китая в сотрудничестве с государственным предприятием Guangzhou Haige Communications.

