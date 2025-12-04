Пекин направил в водоёмы Восточной Азии рекордное количество военных кораблей и флотилий береговой охраны.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно отчётам разведки, число боевой техники превысило сотню, и это "крупнейшая на сегодняшний день морская демонстрация силы".

По словам четырёх представителей служб безопасности в регионе, китайские корабли сосредоточились в водах, простирающихся от южной части Жёлтого моря через Восточно-Китайское море и далее в Южно-Китайское море (являющееся предметом споров между Китаем, Брунеем, Индонезией, Малайзией, Филиппинами, Тайванеми Вьетнамом), а также в Тихом океане.

Издание отмечает, что сейчас в Китае традиционный разгар сезона военных учений, но Народно-освободительная армия Китая пока не делала никаких официальных заявлений о проведении крупномасштабных учений.

Рост активности ВМС КНР происходит на фоне дипломатического кризиса между Китаем и Японией после того, как новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила в ноябре, что нападение Китая на Тайвань может спровоцировать военный ответ со стороны Токио, отмечает Reuters.

Ранее мы публиковали кадры, где Китай принял на вооружение новый авианосец с электромагнитной катапультой.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Пекин захватил спорный риф в Южно-Китайском море около военной базы союзника США.