Пекин перебрасывает корабли. Китай усилил военное присутствие в акватории Восточной Азии
Пекин направил в водоёмы Восточной Азии рекордное количество военных кораблей и флотилий береговой охраны.
Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.
Согласно отчётам разведки, число боевой техники превысило сотню, и это "крупнейшая на сегодняшний день морская демонстрация силы".
По словам четырёх представителей служб безопасности в регионе, китайские корабли сосредоточились в водах, простирающихся от южной части Жёлтого моря через Восточно-Китайское море и далее в Южно-Китайское море (являющееся предметом споров между Китаем, Брунеем, Индонезией, Малайзией, Филиппинами, Тайванеми Вьетнамом), а также в Тихом океане.
Издание отмечает, что сейчас в Китае традиционный разгар сезона военных учений, но Народно-освободительная армия Китая пока не делала никаких официальных заявлений о проведении крупномасштабных учений.
Рост активности ВМС КНР происходит на фоне дипломатического кризиса между Китаем и Японией после того, как новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила в ноябре, что нападение Китая на Тайвань может спровоцировать военный ответ со стороны Токио, отмечает Reuters.
Ранее мы публиковали кадры, где Китай принял на вооружение новый авианосец с электромагнитной катапультой.
Напомним, в СМИ появилась информация, что Пекин захватил спорный риф в Южно-Китайском море около военной базы союзника США.