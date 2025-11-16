Отношения между Китаем и Японией, после прихода к власти в Токио первого премьер-министра женщины - Санаэ Такаити, резко обострились.

На днях Санаэ заявила, что возможная атака КНР на Тайвань создает экзистенциальную угрозу для Японии, что позволит стране воспользоваться правом на коллективную оборону и призвать на помощь США.

При этом реакция Пекина была относительно резкой.

МИД Китая вызвал к себе посла Японии и потребовал "отозвать возмутительные заявления" премьера.

Министерство обороны Китая пригрозило Токио военным разгромом, в случае вмешательства в дела с Тайванем.

"Если Япония не сделает выводы из уроков истории, решится на риск и вмешается силой в ситуацию в Тайваньском проливе, она неизбежно столкнется с кровопролитием и заплатит высокую цену перед железной волей Народно-освободительной армии Китая", - заявил представитель оборонного ведомства КНР.

А руководитель генконсульства Китая в городе Осака Сюэ Цзянь пригрозил «отрубить грязную голову» главе японского правительства.

"Ничего не остается, как отрубить эту грязную голову, если она посмеет самовольно сунуться", - написал консул в Х.

Кроме того, МИД Китая призвал своих граждан воздержатся от поездок в Японию, из-за "ситуации с безопасностью", что потенциально может нанести удар по туристической отрасли страны - китайцы составляли почти 25% от общего числа иностранных туристов в Японии.

Ранее мы писали, что новым премьер-министром Японии избрана лидер Либерально-демократической партии Санаэ Такаити - она стала первой женщиной в истории страны, возглавившей правительство.

Подробнее о новом премьер-министре Японии мы рассказывали в отдельном материале.