Новым премьер-министром Японии впервые стала женщина
Новым премьер-министром Японии избрана лидер Либерально-демократической партии Санаэ Такаити - она стала первой женщиной в истории страны, возглавившей правительство.
Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo.
Во время голосования в нижней палате парламента Такаити набрала 237 голосов из 465. Главный соперник, лидер Конституционно-демократической партии Есихико Нода, получил 149 голосов.
Победа Такаити стала возможной благодаря альянсу КДП с консервативной партией "Общество обновления Японии", что обеспечило ей необходимую поддержку. В ближайшее время новый премьер начнет формирование правительства страны, которое после церемонии утверждения императором Японии Нарухито будет считаться официально сформированным.
Известно, что Такаити входила в ближайшее окружение экс-премьер-министра Синдзо Абэ, который называл ее "звездой консерваторов". Она так же, как и он, выступает за внесение изменений в конституцию, в частности за внесение в нее сил самообороны.
