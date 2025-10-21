Новым премьер-министром Японии избрана лидер Либерально-демократической партии Санаэ Такаити - она стала первой женщиной в истории страны, возглавившей правительство.

Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo.

Во время голосования в нижней палате парламента Такаити набрала 237 голосов из 465. Главный соперник, лидер Конституционно-демократической партии Есихико Нода, получил 149 голосов.

Победа Такаити стала возможной благодаря альянсу КДП с консервативной партией "Общество обновления Японии", что обеспечило ей необходимую поддержку. В ближайшее время новый премьер начнет формирование правительства страны, которое после церемонии утверждения императором Японии Нарухито будет считаться официально сформированным.

Известно, что Такаити входила в ближайшее окружение экс-премьер-министра Синдзо Абэ, который называл ее "звездой консерваторов". Она так же, как и он, выступает за внесение изменений в конституцию, в частности за внесение в нее сил самообороны.

