Ультралиберальная чернокожая представительница ЛГБТ Лори Лайтфут стала первым за 40 лет градоначальником Чикаго, который не смог переизбраться на второй срок.

Лайтфут стала первой афроамериканкой и первой открытой лесбиянкой на этом посту. На нынешних выборах она финишировала третьей из девяти претендентов, набрав лишь 17% голосов.

Американские издания пишут, что причина ее провала - рекордный всплеск преступности в городе. Также ей припоминают, что в разгар погромов сторонниками движения BLM она отказалась говорить с белыми журналистами.

Второй тур выборов мэра Чикаго пройдет в апреле. В нем встретятся 69-летний Пол Валлас, который считается консервативным демократом, и комиссар округа Кук Брэндон Джонсон.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден во время выступления в штате Иллинойс назвал женщину - мэра Чикаго Лори Лайтфут мистером. Это произошло во время мероприятия по поводу вакцинации против COVID-19.

Также мы рассказывали, что Лайтфут, сделала странноватое фото. На нем она запечатлена у ковра, на котором долларовыми купюрами выложена надпись "Get vax'd" (то есть "вакцинировалась").