После фото с ковром чернокожая лесбиянка стала первым в XXI веке мэром Чикаго, который не сумел переизбраться
Ультралиберальная чернокожая представительница ЛГБТ Лори Лайтфут стала первым за 40 лет градоначальником Чикаго, который не смог переизбраться на второй срок.
Лайтфут стала первой афроамериканкой и первой открытой лесбиянкой на этом посту. На нынешних выборах она финишировала третьей из девяти претендентов, набрав лишь 17% голосов.
Американские издания пишут, что причина ее провала - рекордный всплеск преступности в городе. Также ей припоминают, что в разгар погромов сторонниками движения BLM она отказалась говорить с белыми журналистами.
Второй тур выборов мэра Чикаго пройдет в апреле. В нем встретятся 69-летний Пол Валлас, который считается консервативным демократом, и комиссар округа Кук Брэндон Джонсон.
Ранее мы писали, что президент США Джо Байден во время выступления в штате Иллинойс назвал женщину - мэра Чикаго Лори Лайтфут мистером. Это произошло во время мероприятия по поводу вакцинации против COVID-19.
Также мы рассказывали, что Лайтфут, сделала странноватое фото. На нем она запечатлена у ковра, на котором долларовыми купюрами выложена надпись "Get vax'd" (то есть "вакцинировалась").