Новым премьер-министром Японии впервые в истории страны может стать женщина - экс-глава МВД Санаэ Такаити. В субботу она одержала победу на выборах главы правящей Либерально-демократической партии.

Хотя это ещё не означает то, что Такаити гарантировано станет главой правительство, так как большинство в новом парламенте у оппозиции.

Но, как отмечает "Киодо", ЛДП и союзная ей партия "Комэйто" до сих пор являются самой значимой силой в парламенте, а оппозиционные партии не демонстрируют единства. Поэтому, вполне вероятно, что Санаэ Такаити станет премьером.

Такаити известна своими ультраправыми взглядами. Она выступает, в частности, за пересмотр девятой статьи японской конституции 1947 года, провозглашающей отказ страны от милитаризма.

Также она лоббирует пересмотр запрета для Японии владеть ядерным оружием и за укрепление военных связей в регионе с участием США, Японии, Южной Кореи, Филиппин, Австралии (то есть, по сути, антикитайской оси).

Санаэ посещала синтоистский храм Ясукуни, посвященный "душам воинов погибших за императора", в списки которых включены и казненные японские военные преступники. Кроме этого, она состоит в "совете Японии" - закрытом обществе высокопоставленных правых националистов.

При этом она считает, что до 1945 года Япония вела не агрессивную войну, а "войну для обеспечения своей безопасности".

Такаити играла в рок-группе, увлекается скачками и проехала всю Японию на мотоцикле. Дважды была жената на одном и том же мужчине, с которым разводилась и женилась опять (во второй раз он взял себе её девичью фамилию). Выступает против однополых браков.

