Двукратную олимпийскую чемпионку по плаванию из Зимбабве Кирсти Ковентри избрали десятым президентом Международного олимпийского комитета (МОК). На этом посту она сменила немца Томаса Баха, возглавлявшего МОК с 2013 года, и стала первой женщиной и первым представителем Африки.

Выборы прошли на 144-й сессии МОК на греческом курорте Коста-Наварино. Президента организации избирают на восемь лет. Для победы в голосовании кандидат должен набрать абсолютное число голосов, то есть больше 50% от числа выборщиков.

Конкурентами женщины были вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, принц Иордании Фейсал ибн Хуссейн и главы международных спортивных федераций: британец Себастьян Коу, японец Моринари Ватанабэ, француз Давид Лапартьян и швед Юхан Элиаш.

Ковентри вступит в должность президента 24 июня.

"«Я сделаю так, чтобы вы все очень-очень гордились и, надеюсь, были абсолютно уверены в решении, которое приняли", — сказала Ковентри после выборов.

Спортсменке сейчас 41 год. Она выиграла золото на Олимпиадах в Афинах и Пекине на 200-метровке на спине. Также у нее в активе есть четыре серебряных и одна бронзовая медали Олимпиад и три победы на чемпионатах мира.

До выборов, с 2018 года, Ковентри занимала пост министра спорта Зимбабве, а также с 2017 по 2024 год была вице-президентом Международной федерации серфинга.

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