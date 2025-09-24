Новороссийск в Краснодарском крае РФ, где расположен крупный российский порт, имеющий важное торговое значение, подвергся атаке беспилотников.

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Телеграм-канале.

По его словам, дроны атаковали центральную часть Новороссийска, предварительно, два человека погибли и трое пострадали. Больше всего из-за налета пострадала центральная часть города в районе гостиницы "Новороссийск".

Как сообщил губернатор, оказались повреждены пять жилых домов, в том числе многоквартирные, и здание гостиницы.

А Каспийский трубопроводный консорциум сообщил, что в Новороссийске из-за атаки беспилотников поврежден его офис.

Каспийский магистральный нефтепровод транспортирует российскую и казахстанскую нефть до морского терминала в посёлке Южная Озереевка (западнее Новороссийска), где её загружают на танкеры для отправки в другие страны.

Российские телеграм-каналы пишут об уничтожении пяти морских БпЛА. То есть город атаковали по воздуху и с моря.

После атаки в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области РФ атака беспилотников спровоцировала пожар в порту Усть-Луга.

А также напомним о недавней атаке Донецка и Макеевки с использованием БпЛА.





