В Ленинградской области РФ атака беспилотников вызвала пожар в порту Усть-Луга. Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко.

По его информации, силы ПВО сбили над портом десять дронов, но обломки одного из них упали на терминал компании НОВАТЭК, что привело к возгоранию.

При этом также известно, что по этому терминалу ранее уже наносились удары.

Также начиная с ночи на российский город Сызрань идет массированная атака беспилотников, сообщает губернатор Дмитрий Федорищев.

В городе сработали сирены, после чего было слышно более двадцати взрывов.

По словам Федорищева, целью стали объекты промышленного предприятия. В то же врем паблики пишут об атаке на Сызранский НПЗ.

Ранее мы писали, что из-за атаки беспилотника на Курской атомной электростанции понизили мощность энергоблока.

