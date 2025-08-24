Зеленский в своем видеообращении на День независимости затронул тему мира и гарантий безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении на День независимости затронул тему мира и гарантий безопасности.
Видеоролик появился в его Telegram-канале.
По его словам, Украина "никогда больше в истории не будет принуждена к позору, который русские называют "компромиссом".
Зеленский считает, что "Украину слышат, с Украиной считаются, к ней прислушиваются. Ее место – за столом, ей не говорят: "Подождите за дверью". Ей говорят: "Решать только вам" (по всей видимости, намекая на условия мирного урегулирования).
"Сегодня и США, и Европа согласны: Украина ещё не победила, но уже точно не проигрывает", - сказал президент.
"Украина не просит, она предлагает. Союзничество и партнёрство. Лучшую армию в Европе. Передовые оборонные технологии. Опыт стойкости. Мы говорим: "Нам нужен ЕС". Да. Но мы нужны ему не меньше. И это признают все. И такой признают Украину. Не бедной родственницей, а сильным союзником", - заявил Зеленский.
Он также отметил, что по итогам войны Украине нужно "обеспечить устойчивый, надёжный, продолжительный мир".
"Украина получит его, потому что получит гарантии безопасности. Настолько сильные, чтобы больше никому в мире даже в голову не могла прийти мысль напасть на Украину", - добавил Зеленский.
При этом вопрос обмена или уступок территорий, а также вступления в НАТО в обращении не поднимался.
Ранее Зеленский сообщил украинцам, что Запад работает над проектом гарантий безопасности для Украины.
