Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении на День независимости затронул тему мира и гарантий безопасности.

Видеоролик появился в его Telegram-канале.

По его словам, Украина "никогда больше в истории не будет принуждена к позору, который русские называют "компромиссом".

Зеленский считает, что "Украину слышат, с Украиной считаются, к ней прислушиваются. Ее место – за столом, ей не говорят: "Подождите за дверью". Ей говорят: "Решать только вам" (по всей видимости, намекая на условия мирного урегулирования).

"Сегодня и США, и Европа согласны: Украина ещё не победила, но уже точно не проигрывает", - сказал президент.

"Украина не просит, она предлагает. Союзничество и партнёрство. Лучшую армию в Европе. Передовые оборонные технологии. Опыт стойкости. Мы говорим: "Нам нужен ЕС". Да. Но мы нужны ему не меньше. И это признают все. И такой признают Украину. Не бедной родственницей, а сильным союзником", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что по итогам войны Украине нужно "обеспечить устойчивый, надёжный, продолжительный мир".

"Украина получит его, потому что получит гарантии безопасности. Настолько сильные, чтобы больше никому в мире даже в голову не могла прийти мысль напасть на Украину", - добавил Зеленский.

При этом вопрос обмена или уступок территорий, а также вступления в НАТО в обращении не поднимался.

Ранее Зеленский сообщил украинцам, что Запад работает над проектом гарантий безопасности для Украины.

