Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в желании продолжать войну ради западного финансирования.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х.

По словам венгерского премьера, если война закончится - финансирование также закончится.

"План Украины — сделать так, чтобы война не прекращалась", - заявил Орбан.

При этом он выразил острое нежелание финансировать нужды Украины.

"К счастью, здравый смысл всё ещё преобладает в Венгрии, Чехии и Словакии. Мы не будем рисковать будущим наших семей, отправляя миллиарды евро на финансирование чужой войны. Настало время для мира", - добавил он.

Напомним, в Венгрии в настоящее время идёт подготовка к парламентским выборам, на которых тема Украины является одной из центральных. Недавно сам Орбан обвинил Украину во вмешательстве в эти выборы.

Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь публично и довольно оскорбительно высказался об Орбане. Во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности он упомянул желание Орбана "отрастить свой живот".

Подробнее о ситуации накануне выборов в Венгрии мы писали в отдельном материале.