Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает венгерского премьер-министра Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах в Венгрии.

Об этом он заявил на первом заседании Совета мира.

По словам Трампа, Орбан имеет его "полную и абсолютную поддержку" на выборах.

"Не всем в Европе нравится такая поддержка – но это нормально. Он делает невероятную работу, особенно в вопросе иммиграции, в отличие от некоторых стран, которые сами себе навредили", — заявил американский лидер.

Как известно, венгерский премьер поддерживает курс Трампа на значительное сокращение или прекращение военной помощи Украине.

Сам Орбан тем временем на днях обвинил Украину во вмешательстве в парламентские выборы Венгрии, которые должны состояться 12 апреля. Он призвал украинского президента Владимира Зеленского перестать это делать.

В последнее время отношения Киева и Будапешта резко испортились. Так, Зеленский публично и довольно оскорбительно высказался об Орбане.

На Мюнхенской конференции по безопасности он сказал: "Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта".

А Орбан в свою очередь назвал Украину врагом Венгрии из-за требований отказаться от российских энергоресурсов.

Подробнее о ситуации накануне выборов в Венгрии мы писали в отдельном материале.