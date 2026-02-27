До конца 2026 года Украине придется отдать Международному валютному фонду в счет уплаты долгов по предыдущим кредитам большую часть полученных средств по новой кредитной программе - 71,1% суммы.

Это следует из официального графика платежей МВФ для Украины.

Сегодня ночью Национальный банк Украины заявил о решении Совета исполнительных директоров МВФ об утвержденит для Украины новой кредитной программы в рамках механизма расширенного финансирования (The Extended Fund Facility, EFF) общим объемом 5,9 миллиарда специальных прав заимствований (SDR - валюта МВФ), что составляет около 8,1 миллиарда долларов. Из них в этом году Украина получит 3,8 миллиарда долларов четырьмя траншами.

При этом по графику выплат по ранее предоставленных фондом кредитам в 2026 году Украина обязана отдать МВФ 1,88 миллиарда SDR или 2,7 миллиарда долларов. То есть в течение этого года придется отдать указанные 71,1% полученной суммы.

Пики кредитных выплат Украины приходятся на февраль, когда страна гасит 287,7 миллиона долларов, а также на май (272,4 миллиона долларов) и апрель (271,04 миллиона долларов).

Напомним, в новой кредитной программе МВФ для Украины предусмотрено повышение тарифов на коммунальные услуги и налогов.

Тем временем Будапешт отказал президенту Евросовета в просьбе одобрить выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро.