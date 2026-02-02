В Верховную Раду поступил законопроект об изменениях в банковско-финансовом законодательстве Украины для приведения его в соответствие с нормами Европейского Союза.

Власти называют принятие этого документа условием вступления Украины в Евросоюз и единую европейскую зону платежей SEPA, а также получения от ЕС финансирования на несколько десятков миллиардов евро по программе Ukraine Facility.

Однако, как мы уже писали, в Раде документ уже подвергся критике. И это не удивительно, поскольку он значительно ужесточает условия работы с банками для граждан:

При открытии счета банк или небанковское учреждение будет требовать подтверждение места проживания или места временного пребывания. Для этого могут запрашивать соответствующие документы, если человек прописан и живёт в разных местах, - вплоть до договора аренды квартиры или дома. При открытии счёта в ходе финансового мониторинга могут затребовать информацию о других счетах в других финучреждениях - вплоть до реквизитов, номера счета или даже выписки с движением средств. Предусмотрены усиленные меры проверки физлиц или украинских предприятий, если они сами либо другой участник финансовой операции проживает (зарегистрирован) в стране из черного списка FATF (Financial Action Task Force) — международной организации, борющейся с отмыванием денег и финансированием терроризма. Во время войны в него включили Россию, а раньше в нём фигурировали Болгария, Хорватия, Алжир, ЮАР, Монако, Мали, Нигерия и другие страны. От таких людей будут сразу требовать документы, подтверждающие происхождение имущества и текущие источники доходов, в частности налоговую декларацию, справки OK-5 (выписку из реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда с 2000 года), OK-7 (данные об уплате единого соцвзноса и о страховом стаже с 2011 года), документы о наследстве и дарственные. Если речь идёт о бизнесменах, то могут собирать данные не только о них самих, но также об их деловых партнерах. Одновременно сразу нужно будет указать направленность всех будущих финансовых операций и объяснить их цель. А еще быть готовым к усиленному финмониторингу в ходе дальнейшего обслуживания: при каждой новой операции будут запрашивать дополнительные документы. Операторов лотерейного и игорного рынка обяжут проверять и проводить через финмониторинг украинцев, которые делают ставки на 55 тысяч гривен и больше - не только одноразово, но и по сумме, а также получают выигрыш от 55 тысяч гривен.

Большая часть законопроекта посвящена созданию и администрированию реестра счетов и банковских сейфов физлиц, которым будет заниматься Государственная налоговая служба. Она станет раскрывать данные из него правоохранительным органам. В реестре будет храниться информация о каждом счете и индивидуальном банковском сейфе в течение 5 лет после его закрытия, но в него не станут вносить данные о содержимом ячеек или сумм на счетах, о чем "Страна" писала отдельно.

Кроме того, документ расширяет список организаций, которые будут проводить финмониторинг: не только банки, финансовые компании, нотариусы, риэлторы, но также торговцы культурными ценностями, которые станут перепроверять своих клиентов и партнеров и запрашивать документы о происхождении их средств.

Для всех небанковских учреждений законопроект удваивает размер штрафов за нарушение правил финансового мониторинга с 170-1700 тысяч гривен до 340-3400 тысяч гривен. А для банков максимальный размер финансового наказания повысится с текущих 135,15 миллиона до 231,1 миллиона гривен. Штраф может влечь за собой закрытие, как в 2025 году уже случилось с "РВС Банком".