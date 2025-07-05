Украина планомерно продвигается к отмене банковской тайны на государственном уровне.

На уходящей неделе народные депутаты сделали еще один шаг в этом направлении: Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил законопроект №13233, подготовленный Кабмином, который теперь может быть рассмотрен в первом чтении в сессионном зале парламента.



Член этого комитета нардеп Ярослав Железняк утверждает, что проект не открывает саму банковскую тайну, но вплотную подводит к этому.

"Уверен, следующий этап - подготовка к открытию банковской тайны, что Минфин уже записал в бюджетную декларацию. Об этом они прямо заявили на заседании комитета", - говорится в посте Железняка.



Ключевой новацией законопроекта №13233 стало обязательство для Государственной налоговой службы создать и в дальнейшем администрировать два реестра, благодаря чему ГНС получит огромный массив финансовых данных.



Первый - это реестр конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований. Коротко его называют реестром трастов. Трастами чаще всего пользуются политики, крупные бизнесмены и - реже - простые люди. В Украине о них стало широко известно в 2016 году, когда свои активы в траст банковской группе Rothschild Trust передал президент Петр Порошенко.

Видимо, реестр трастов нужен для контроля властей над передачей активов в управление третьим лицам.



Второй реестр коснется всех без исключения граждан Украины, которые откроют банковский счет или возьмут в аренду индивидуальный банковский сейф (ячейку). Как только человек это сделает, данные о нем, его счете и ячейке сразу попадут в реестр, который тоже будет вести ГНС. Реестр будет единым для индивидуальных сейфов и счетов, причем любых: карточных, текущих, депозитных, для ценных бумаг (при покупке гособлигаций или других бумаг), электронных кошельков. Данные в него будут передавать не только банки, но и небанковские финучреждения, в том числе платежные организации и администраторы электронных денег. Как, например, NovaPay "Новой почты", которая в последнее время особенно активно открывает счета людям. ГНС наделяют правом штрафовать все эти организации за несвоевременную передачу или отказ от передачи информации в реестр.



На текущий момент Государственная налоговая служба автоматически получает отчет о любом счете только если речь идет о юрлицах и физлицах-предпринимателях. а данные о простых физлицах не предоставляются. Причем перед ГНС отчитываются только о факте открытия или закрытия счета и его нахождении и владельце, сведения же о суммах на счетах и операциях не передаются. Они могут быть раскрыты только по решению суда.

В новом реестре сейфов и счетов после его создания должны содержаться такие данные:

ФИО, паспортные данные владельца счета или арендатора сейфа. Налоговый код владельца счета или арендатора сейфа. Информация о самом счете: какой именно вид счета или электронного кошелька открыт/закрыт, его номер (в том числе IBAN), в каком учреждении с информацией о нем. Информация об арендуемом сейфе: название банка, адрес конкретного отделения, номер/дата и сроки договора, перечень лиц, имеющих право доступа к ячейке с данными о них.

При этом законопроектом не предусмотрено раскрытие информации о содержании сейфа, а также о средствах на счетах — как о текущих остатках сумм, так и о любых транзакциях.

Информация в реестре сейфов и счетов будет сохраняться не менее 5 лет со дня закрытия счета/договора аренды сейфа, но этот срок может быть дополнительно продлен еще на 5 лет в случае необходимости. Этот реестр закрытый. Его пользователями являются правоохранительные органы, Госфинмониторинг, НАБУ, НАПК, АРМА и, конечно же, ГНС, которая его администрирует.



Согласно пояснительной записке, оба реестра должны начать функционировать в 2027 году.



Также законопроектом №13233 защищаются права работников финансового мониторинга и их информаторов, в просторечье стукачей. Этих людей запрещают увольнять, привлекать к дисциплинарной ответственности за предоставление информации, которая помогает борьбе с отмыванием денег. Одновременно документ расширяет права Нацбанка по отзыву лицензий небанковских финучреждений за нарушение правил финмониторинга, а также позволяет НБУ свое собственное профессиональное суждение при оценке качества мониторинга. Регулятор сможет делать что пожелает, и подконтрольные структуры не вольны оспорить его действия в суде.

Принятие законопроекта №13233 в сессионном зале Рады вполне реально, поскольку к нему привязаны получение Украиной международной финансовой помощи и процесс вступления в Евросоюз.



Хотя документ существенно расширяет доступ к финансовой информации населения, однако это не предел, что признают нардепы. Со временем не исключена подача еще одного законопроекта, который полностью раскроет банковскую тайну для налоговиков - не только о наличии счета у гражданина, но и о средствах и транзакциях.



"Да, мы ведем дискуссию с Нацбанком о доступе к банковской тайне. Это сложная дискуссия. В Национальной стратегии доходов записано, что мы должны к этому прийти, и это в любом случае будет. Но если бы мы написали закон, который считаем нужным сейчас, то этот закон даже не дошел бы до комитета", - заявил на этой неделе на заседании финансового комитета Верховной Рады представитель министерства финансов Денис Улютин.

Более того, о фактической отмене банковской тайны в ближайшие три года, как мы уже писали, прямо говорится в бюджетной декларации Кабмина.

"В течение 2026-2028 годов будут внедряться меры по реформированию налоговой политики и налогового администрирования. В частности, расширение оснований для внесудебного доступа налоговых органов к информации об объемах средств, поступающих на банковские счета налогоплательщиков", - написано в документе.